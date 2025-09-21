Φάμελλος: Η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες», σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σωκράτης Φάμελλος: «Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ» και προσθέτει: «Η σιωπή είναι συνενοχή. Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα».

«Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

Παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους – Οι συζητήσεις και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη μία συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν βγαίνεις ραντεβού
περισσότερα
16:25 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση ...
13:57 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε λέξη από τον κ. Μητσοτάκη για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη επισημαίνει την ...
12:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση

«Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν...
10:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό – Σε διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη

Στην έναρξη της διαδικασίας  για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος