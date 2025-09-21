Φάμελλος: Η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης

«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες», σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Σωκράτης Φάμελλος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ» και προσθέτει: «Η σιωπή είναι συνενοχή. Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα».
«Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!», καταλήγει.
— Socratis Famellos (@SFamellos) September 21, 2025