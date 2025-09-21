Δύο τραυματίες σε τροχαίο στη Λάρισα – Μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9) έξω από τη Λάρισα, στον παράδρομο Μακρυχωρίου – Γυρτώνης, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Τραγωδία στη Λάρισα: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο – ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 4:30 μ.μ., με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι οδηγοί των δύο οχημάτων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Γόννων για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διακριβώσει τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

