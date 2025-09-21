Το Ισραήλ στέλνει και τρίτη μεραρχία στην πόλη της Γάζας – Πάνω από 100 νεκροί το Σαββατοκύριακο, συστηματική καταστροφή κτιρίων

Ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν σήμερα και άλλα κτίρια κατοικιών στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστινίους και προκαλώντας τη φυγή πολλών άλλων, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης συνεχίζουν τη διείσδυσή τους στην πυκνοκατοικημένη πόλη, στην οποία οι IDF (Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ) στέλνουν και 3η Μεραρχία.

Οι IDF λένε ότι έχουν αναπτύξει μια τρίτη μεραρχία, την 36η, στην πόλη της Γάζας, καθώς η επίθεση κατά της Χαμάς εκεί επεκτείνεται. Η χερσαία επιχείρηση, που ονομάστηκε “Άρματα του Γεδεών ΙΙ”, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα το βράδυ με δύο μεραρχίες.

Η 36η Μεραρχία αποσύρθηκε από το Χαν Γιουνίς νωρίτερα αυτό το μήνα και τα στρατεύματά της πέρασαν δύο εβδομάδες προετοιμαζόμενα για την νέα επιχείρηση, την επίθεση στην Πόλη της Γάζας.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ περιγράφει την Πόλη της Γάζας (την πρωτεύουσα της Λωρίδας της Γάζας) ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς και οι ένοπλες δυνάμεις του κατεδαφίζουν ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα, για τα οποία ισχυρίζονται πως χρησιμοποιούνται από την ισλαμιστική οργάνωση. Οι συστηματικές ανατινάξεις των υψηλών κτιρίων και των πολυκατοικιών εντάσσονται στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης που εξαπέλυσαν εναντίον της πόλης αυτό το μήνα οι Ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Το σχέδιο Τραμπ για Ριβιέρα

Πίσω από τις καταστροφές των σπιτιών κρύβεται το σχέδιο διωγμού των Παλαιστινίων οι οποίοι εφόσον δεν θα έχουν πού να μείνουν θα αναγκαστούν να φύγουν από την λωρίδα της Γάζας. Έτσι αυτή θα παραδοθεί στις ΗΠΑ, προς αξιοποίηση, στο πλαίσιο των σχεδίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για την μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε Ριβιέρα της Ανατολής.

Μια έγκυος και τα δύο παιδιά της ήταν μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν σήμερα, δήλωσαν γιατροί. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τους θανάτους αυτούς και εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει πως οι δυνάμεις του σκότωσαν «πολυάριθμους» μαχητές.

Συγγενείς ερευνούσαν σήμερα τα ερείπια μιας από τις πολυκατοικίες που επλήγησαν στην Πόλη της Γάζας προσπαθώντας να διασώσουν τα υπάρχοντά τους.

«Η μητέρα, το αγόρι, το κορίτσι, και το μωρό στην κοιλιά της μητέρας – τους βρήκαμε όλους νεκρούς», είπε ο Μοσάλαμ Αλ-Χαντάντ, ο πεθερός της νεκρής γυναίκας, λέγοντας πως ο γιός του τραυματίσθηκε σοβαρά από το πλήγμα. «Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο και τον ακρωτηρίασαν στο πόδι», είπε ο Χαντάντ στο Ρόιτερς.

Τα θύματα του Σαββάτου

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις του έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, έχουν σκοτώσει 30 μαχητές και έχουν εντοπίσει όπλα.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 87 νεκρούς χθες σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 70 ήταν στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό άμεσης βοήθειας, 11 θύματα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία αλ Σάμπρα. Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε πως παρέλαβε 34 πτώματα και το νοσοκομείο των βαπτιστών άλλα 28. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο για τους θανάτους αυτούς.

Η διείσδυση των Ισραηλινών

Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης προχωρούν προς δυσμάς μέσω του νοτιοανατολικού προαστίου Τελ Αλ-Χάουα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Χαμάς το αμφισβητεί λέγοντας πως έχουν αναχωρήσει λιγότεροι από 300.000 και πως περίπου 900.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη.

Στο νότιο Ισραήλ ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού όταν μαχητές από τη Γάζα εκτόξευσαν δύο ρουκέτες, η μία από τις οποίες αναχαιτίσθηκε και η άλλη έπεσε σε χωράφι, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η επίθεση εναντίον της πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει την ανησυχία των οικογενειών των ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα. Είκοσι απ’ αυτούς τους 48 ομήρους πιστεύεται πως εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Οι διαδηλώσεις το βράδυ του Σαββάτου

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ έξω από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας του να κάνει μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο και θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

«Κατηγορώ τον πρωθυπουργό ότι επί δύο χρόνια μας οδηγεί σ’ ένα αδιέξοδο, προς ένα πόλεμο χωρίς τέλος και έχει εγκαταλείψει τους αγαπημένους μας. Γιατί;», είπε ο Μισέλ Ιλούζ, ο γιος του οποίου, ο Γκι, είχε απαχθεί από ένα μουσικό φεστιβάλ κατά την επίθεση της Χαμάς που έδωσε το έναυσμα για τον πόλεμο.

Αλληλέγγυος ο Πάπας

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε σήμερα, Κυριακή, στο τέλος της προσευχής, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό της «μαρτυρικής γης» της Γάζας και δήλωσε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση».

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ’ αυτή τη μαρτυρική γη», της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», συνέχισε. «Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους πιστούς.