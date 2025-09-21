Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Σε μια σχεδόν συντονισμένη και εν πολλοίς, συμβολική κίνηση, με στόχο να αυξηθεί η πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει την επίθεση στην Πόλη της Γάζας και γενικότερα τον πόλεμο σε ολόκληρη την Λωρίδα, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν την αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης.

Την αρχή έκανε ο Καναδάς με ανάρτηση του πρωθυπουργού του στο X. Ακολούθησε η Αυστραλία με επίσημη κρατική ανακοίνωση και λίγο μετά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανακοίνωσε επισήμως την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου Κράτους από το Λονδίνο.

Ο Καναδάς αναγνώρισε το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι. Ο Καναδάς γίνεται έτσι η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγη ώρα αργότερα και η Αυστραλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος. Λίγο μετά η Βρετανία ανακοίνωσε δια του πρωθυπουργού της Κιρ Στάρμερ ότι κι εκείνη αναγνωρίζει το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο καναδός πρωθυπουργός Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση της Αυστραλίας.

Η κυβέρνηση Στάρμερ αναγνώρισε επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης

Στη συνέχεια και η Βρετανία αναγνώρισε επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, σε μια ιστορική κίνηση που σφραγίζει τη βρετανική διπλωματική στροφή και έρχεται παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Ισραήλ και τις πιέσεις των ΗΠΑ.

«Σήμερα, για να αναζωογονηθεί η ελπίδα για ειρήνη για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο X.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτεορ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τη «λύση δύο κρατών», μια προοπτική στην οποία αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, μιλώντας νωρίτερα στο Sky News.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λάμι, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει «εν μια νυκτί» στην ύπαρξή του.

Γιατί είναι συμβολική η κίνηση

Η Παλαιστίνη είναι στην πραγματικότητα ένα κράτος που υπάρχει και δεν υπάρχει. Έχει μεγάλο βαθμό διεθνούς αναγνώρισης, διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και ομάδες που συμμετέχουν σε αθλητικούς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αλλά λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης των Παλαιστινίων με το Ισραήλ,

– Δεν έχει διεθνώς συμφωνημένα σύνορα

– Δεν έχει πρωτεύουσα

– Και δεν έχει στρατό

Λόγω της στρατιωτικής κατοχής του Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή, που συστάθηκε μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990, δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της γης ή του Λαού της.

Η Γάζα, όπου το Ισραήλ είναι επίσης η κατοχική δύναμη, βρίσκεται εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου. Το Ισραήλ έχει καταλάβει σχεδόν όλη την Λωρίδα της Γάζας και τώρα έχει εισβάλει και στην Πόλη της Γάζας που είναι η πρωτεύουσα της Λωρίδας της Γάζας. Θεωρητικώς την Λωρίδα της Γάζας κυβερνά η Χαμάς, της οποίας την ηγεσία εξολοθρεύει συστηματικώς τα τελευταία δύο χρόνια. Πλέον η ηγεσία της Χαμάς είναι συλλογική.

Δεδομένου του καθεστώτος της ως ένα είδος οιονεί κράτους, η αναγνώριση είναι αναπόφευκτα συμβολική. Θα αποτελέσει μια ισχυρή ηθική και πολιτική δήλωση, αλλά θα αλλάξει ελάχιστα την κατάσταση στο έδαφος, όπου ο Ισραηλινός στρατός καταστρέφει συστηματικά και ανεμπόδιστα τα σπίτια των Παλαιστινίων.

Αλλά ο συμβολισμός είναι ισχυρός. Όπως επεσήμανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών David Lammy κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ τον περασμένο Ιούλιο, “η Βρετανία φέρει ιδιαίτερο βάρος ευθύνης για την υποστήριξη της λύσης των δύο κρατών”. Το ίδιο είπε και ο Στάρμερ.