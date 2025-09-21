Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Τούμπαρε αυτοκίνητο στην εθνική οδό – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο 121ο χλμ, πάνω ακριβώς στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ένα αυτοκίνητο που κινείτο στο ρεύμα προς Λαμία, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν από το όχημα, χωρίς, ευτυχώς, να έχουν τραυματιστεί.

Σημειώνεται ότι δεν χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για απεγκλωβισμούς. Η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ παρέμειναν κλειστές μέχρι να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο από το σημείο, από πληρώματα του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και συνεργείο της Νέας Οδού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε φωτογραφίες: