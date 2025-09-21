Ρόδος: Σε απολογία 83χρονος για τη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του με νοητική στέρηση

Σε νέα φάση περνά μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 8χρονης στη Ρόδο, καθώς ο 83χρονος κατηγορούμενος παππούς της καλείται να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατική».

Το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου έλυσε τη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ Ανακριτή και Εισαγγελέα και αποφάσισε τη συνέχιση της ανάκρισης με την κλήτευση του κατηγορουμένου.

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου και αιμομιξία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, φέρεται να κακοποίησε την 8χρονη εγγονή του, η οποία έχει νοητική στέρηση, το καλοκαίρι του 2020 και εκ νέου το καλοκαίρι του 2021.

Οι καταγγελίες του παιδιού περιλαμβάνουν λεπτομέρειες-σοκ που, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ η επικείμενη απολογία του κατηγορουμένου θεωρείται καθοριστικός σταθμός για την εξέλιξη της δίκης.