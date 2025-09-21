Ρόδος: Σε απολογία 83χρονος για τη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του με νοητική στέρηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποιηση

Σε νέα φάση περνά μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 8χρονης στη Ρόδο, καθώς ο 83χρονος κατηγορούμενος παππούς της καλείται να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατική».

Το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου έλυσε τη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ Ανακριτή και Εισαγγελέα και αποφάσισε τη συνέχιση της ανάκρισης με την κλήτευση του κατηγορουμένου.

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου και αιμομιξία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, φέρεται να κακοποίησε την 8χρονη εγγονή του, η οποία έχει νοητική στέρηση, το καλοκαίρι του 2020 και εκ νέου το καλοκαίρι του 2021.

Οι καταγγελίες του παιδιού περιλαμβάνουν λεπτομέρειες-σοκ που, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό από ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ η επικείμενη απολογία του κατηγορουμένου θεωρείται καθοριστικός σταθμός για την εξέλιξη της δίκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι οθόνες βλάπτουν σοβαρά την όραση των παιδιών-Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά μυωπίας

Μακροζωία: Ποια βιταμίνη επιβραδύνει τη γήρανση του DNA – Τι έδειξε μελέτη του Harvard

Κεραμέως: Οι άξονες του νέου νομοσχεδίου – «Η δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως δεν παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα...

Οι διεθνείς επενδυτές «ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο για αγορές ομολόγων και εντόκων

Γιατί τα AI μοντέλα λένε ψέματα σκόπιμα; – Η νέα έρευνα της OpenAI είναι εντυπωσιακή

Τεστ προσωπικότητας: Η μάνταλα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο σου
περισσότερα
14:29 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Αργολίδα: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχ...
13:59 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στη Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της – Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης. Γυναί...
13:47 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» στην Αττική για 18 ώρες – Πότε ξεκινά

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 18 ώρες, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤ...
13:35 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας – Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος