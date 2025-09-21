Άδωνις Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566

Enikos Newsroom

Υγεία

Άδωνις Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566

Στον νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφέρει ότι “πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική και όλα αυτά δωρεάν. Από 1η Οκτωβρίου όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ».

Στην ανάρτηση προστέθηκε και το βίντεο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του νέου αριθμού 1566.

Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας έναν ενιαίο δίαυλο επικοινωνίας για ζητήματα υγείας.

