Super League: Ντέρμπι «αιωνίων σήμερα στη Λεωφόρο – Η ώρα του αγώνα

Απόψε είναι η ώρα για το το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (21:00), που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Περιμένοντας την έλευση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά κι ενώ προσελήφθη ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός τεχνικός, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν μεσοβδόμαδα με 1-0 την Athens Kallithea FC για το Κύπελλο, αλλά μόνο μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» θα επαναφέρει την ηρεμία στο «τριφύλλι». Το οποίο, όμως, έχει να σκέφτεται και την αποστολή στη Βέρνη για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (Πέμπτη 25/9, 22:00).

Από ευρωπαϊκή υποχρέωση έρχονται οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 25’. Τα είχαν καταφέρει σε αντίστοιχες συνθήκες κόντρα στον Πανσερραϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, όχι κι απέναντι στους Κύπριους, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χάνει σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσει με «τρίποντο».

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο AEL FC Arena για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, η οποία έρχεται από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες, αμφότερες με σκορ 2-2 (στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν και επέστρεψε από το 2-0 του ημιχρόνου, και για το Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό). Η ΑΕΚ, πάντως, εμφανίζει πολύ σταθερή και συμπαγή εικόνα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Από παρόμοια αποτελέσματα έρχονται Λεβαδειακός και ΟΦΗ που θα κοντραριστούν στο «Λάμπρος Κατσώνης»: ήττα στο γκολ για το Πρωτάθλημα, ευρεία νίκη για το Κύπελλο. Βέβαια, οι «πράσινοι» θα θυμούνται για πολύ καιρό το εντυπωσιακό 4-1 επί του ΠΑΟΚ ενώ οι Κρητικοί μάλλον φυσιολογικά έφτασαν στο 3-0 επί της Καβάλας.

