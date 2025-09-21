Φωτιά στην Αργολίδα: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

φωτιά- Αργολίδα

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αργολίδα και συγκεκριμένα σε δασική έκταση. Πριν από λίγο ήχησε νέο 112 στα κινητά των κατοίκων για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι”.

Νωρίτερα υπήρξε κι άλλο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Κουνούπι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αναμένεται ενίσχυση των δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι που καθιστούν δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης.

