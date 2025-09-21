Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι, στην Αργολίδα.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πριν από λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.