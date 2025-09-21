Formula 1: Ατύχημα για τον Πιάστρι στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν – Κατέληξε στις μπαριέρες

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Formula 1: Ατύχημα για τον Πιάστρι στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν – Κατέληξε στις μπαριέρες

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο του Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον βασικό διεκδικητή του τίτλου της ΜακΛάρεν, Λάντο Νόρις, να μειώσει τη διαφορά στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι εμφανίστηκε να κάνει λανθασμένη εκκίνηση και στη συνέχεια να καταλήγει στις μπαριέρες στην προσπάθειά του να ανακτήσει θέσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο ατύχημά του στην πίστα του Μπακού, καθώς είχε ένα ανάλογο ατύχημα και στις κατατακτήριες. Όπως μεταδίδει το Associated Press, αποτέλεσε πλήγμα και για τις ελπίδες της ομάδας του να «κλειδώσει» τον τίτλο των κατασκευαστών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι οθόνες βλάπτουν σοβαρά την όραση των παιδιών-Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά μυωπίας

Μακροζωία: Ποια βιταμίνη επιβραδύνει τη γήρανση του DNA – Τι έδειξε μελέτη του Harvard

Κεραμέως: Οι άξονες του νέου νομοσχεδίου – «Η δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως δεν παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα...

Οι διεθνείς επενδυτές «ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο πρώτο 6μηνο για αγορές ομολόγων και εντόκων

Γιατί τα AI μοντέλα λένε ψέματα σκόπιμα; – Η νέα έρευνα της OpenAI είναι εντυπωσιακή

Τεστ προσωπικότητας: Η μάνταλα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο σου
περισσότερα
12:43 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Super League: Ντέρμπι «αιωνίων σήμερα στη Λεωφόρο – Η ώρα του αγώνα

Απόψε είναι η ώρα για το το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Πα...
10:45 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Εμμανουήλ Καραλής: Έφτασε στην Αθήνα ο δευτεραθλητής κόσμου – «Όλο αυτό άναψε μια νέα φλόγα μέσα μου»

Ο Εμμανουήλ Καραλής, με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές του, μετά την εμφάνισή του στο Παγ...
17:41 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ελίνα Τζένγκο: «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου, θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο Παγκόσμιο»

Αποφασισμένη να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο σκληρά, ώστε να κερδίσει το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτ...
17:15 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ντρισμπιώτη: «Θέλω να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι αξίζω να βρίσκομαι εδώ – Δεν θα με χάσετε έτσι εύκολα»

Ικανοποιημένη για την επίδοσή της εμφανίστηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η οποία κατέλαβε την 16η...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος