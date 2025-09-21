Formula 1: Ατύχημα για τον Πιάστρι στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν – Κατέληξε στις μπαριέρες

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο του Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον βασικό διεκδικητή του τίτλου της ΜακΛάρεν, Λάντο Νόρις, να μειώσει τη διαφορά στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι εμφανίστηκε να κάνει λανθασμένη εκκίνηση και στη συνέχεια να καταλήγει στις μπαριέρες στην προσπάθειά του να ανακτήσει θέσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο ατύχημά του στην πίστα του Μπακού, καθώς είχε ένα ανάλογο ατύχημα και στις κατατακτήριες. Όπως μεταδίδει το Associated Press, αποτέλεσε πλήγμα και για τις ελπίδες της ομάδας του να «κλειδώσει» τον τίτλο των κατασκευαστών.