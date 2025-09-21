Βίντεο: Γερουσιαστής έκανε δηλώσεις στον Τύπο με το… μωρό της στην αγκαλιά – Η τρυφερή παρέμβαση συναδέλφου της

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια Αμερικανίδα γερουσιαστή να ανεβαίνει στο βήμα για να κάνει δηλώσεις στον Τύπο, έχοντας το μωράκι της αγκαλιά.

Το ασυνήθιστο περιστατικό έγινε με πρωταγωνίστρια την γερουσιαστή των Δημοκρατικών Μπρίτανι Πίτερσεν, που πολιτεύεται στην πολιτεία του Κολοράντο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η Πίτερσεν να προσέρχεται για να κάνει δηλώσεις έχοντας το παιδάκι της να κοιμάται στην αγκαλιά της.

Σε μια πολύ τρυφερή κίνηση αλληλεγγύης και συμπαράστασης, ένας συνάδελφός της, ο γερουσιαστής Τζιμ Κλάιμπερν σπεύδει να πάρει το παιδάκι στη δική του αγκαλιά, ώστε να απελευθερώσει την Πίτερσεν για να μπορέσει να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

