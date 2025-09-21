Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιέννη εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΙΕΝΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Περισσότεροι από 3 χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (20/9) στη Βιέννη εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.

Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ – σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον κουρδικής περιοχής

Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (20/9) σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμει...
02:00 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαμηνύει πως θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν το Αφγανιστάν δεν «δώσει πίσω» τη βάση Μπάγραμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο (20/9) πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο ...
01:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοπο...
23:39 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Le Monde: Γιατί είναι επιτακτικό να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, ω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος