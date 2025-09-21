Αυστρία: Διαδήλωση στη Βιέννη εναντίον της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Περισσότεροι από 3 χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (20/9) στη Βιέννη εναντίον της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η αυστριακή αστυνομία.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε κατόπιν καλέσματος της παλαιστινιακής κοινότητας στην Αυστρία και υποστηρίχθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία, προσέλκυσε περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι συνήθως στο κράτος των Άλπεων, επισήμαναν πολιτικοί παρατηρητές.

More than 20,000 people took to the streets of Vienna, Austria, to call for a free Palestine. pic.twitter.com/IJZl8Ou356 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 20, 2025

Με κεντρικό σύνθημα «κυρώσεις στο Ισραήλ – σταματήστε τη γενοκτονία!», οι συμμετέχοντες αξίωσαν η κυβέρνηση της Αυστρίας να λάβει μέτρα άμεσα. «Τα κράτη που δεν προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων γίνονται συνένοχα στη γενοκτονία προσφέροντας οικονομική και στρατιωτική συνεργασία», τόνισαν.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP