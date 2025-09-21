Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν το Σάββατο (20/9) στη Χάγη της Ολλανδίας με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

«Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία», κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Κανείς δεν βρισκόταν στο γραφείο εκείνη την ώρα, δήλωσαν στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με το ANP.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοπο...
23:39 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Le Monde: Γιατί είναι επιτακτικό να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, ω...
22:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά του πολέμου στην Γάζα – Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των IDF

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ισραήλ διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα το βράδυ του Σαββάτου ζητώντας...
22:08 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Φινλανδία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία προϋποθέτουν ετοιμότητα για πόλεμο με την Ρωσία, δηλώνει ο πρόεδρος Στουμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος