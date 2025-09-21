Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν το Σάββατο (20/9) στη Χάγη της Ολλανδίας με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

🇳🇱 #Netherlands: An anti-immigration protest in The Hague turned violent today when demonstrators left the authorised rally site at the Malieveld and stormed the nearby A12 highway. Around 1,500 people gathered on the road, where clashes erupted as police officers were pelted… pic.twitter.com/cr8ODuhNzI — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

«Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία», κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

🇳🇱 Dutch 𝕳ooligans gathered at the Malieveld in The Hague this afternoon! Fans from many different clubs have come together to protest current immigration policies. Represented are Feyenoord, Ajax, AZ, Den Haag, Sparta, De Graafschap, PSV, RKC, Go Ahead Eagles, NEC, Willem II,… pic.twitter.com/LKNvjCOxkz — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 20, 2025

Κανείς δεν βρισκόταν στο γραφείο εκείνη την ώρα, δήλωσαν στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με το ANP.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa