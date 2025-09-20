Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά του πολέμου στην Γάζα – Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των IDF

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ισραήλ διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα το βράδυ του Σαββάτου ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου στην Πόλη της Γάζας και σε όλη τη Λωρίδα, ενός πολέμου που σύμφωνα με τις οικογένειες των αιχμαλώτων, θέτει σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους.

Τα συλλαλητήρια πραγματοποιούνται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε εκ νέου την κατάσταση πολλών από τους ομήρους και η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξέδωσε προπαγανδιστική, κατά την ισραηλινή κυβέρνηση, αφίσα με την οποία προειδοποιεί ότι αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις μάχες, οι όμηροι θα μπορούσαν να έχουν την ίδια τύχη με τον εξαφανισμένο Ισραηλινό πλοηγό Ρον Αράντ, ο οποίος αγνοείται από τότε που συνελήφθη στον Λίβανο το 1986.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων διοργάνωσε μια συγκέντρωση που ξεκινούσε στις 8 μ.μ. στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ και μια άλλη που ξεκινούσε στις 8:30 μ.μ. στην πλατεία Παρισίων στην Ιερουσαλήμ, κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου οι οικογένειες έχουν μεταφέρει το επίκεντρο των διαμαρτυριών τους τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

תיעוד: מאות מפגינים פרצו לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא וקראו: “מינוי זיני יהווה את השמדת שב”כ כשומר סף”@eli_zil pic.twitter.com/jlBG4Y8jve — גלצ (@GLZRadio) September 20, 2025

Ο πόλεμος συνεχίζεται

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν σήμερα την επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας και στην ευρύτερη Λωρίδα της Γάζας καταστρέφοντας υπόγειες σήραγγες και παγιδεύοντας με εκρηκτικά δομές, σε επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 34 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η επίθεση πραγματοποιείται ενώ 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν μεθαύριο, Δευτέρα, ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, πριν από την ετήσια σύνοδο των ηγετών του κόσμου, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας και πιστεύει πως περίπου 350.000 άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο άλλοι περίπου 600.000 παραμένουν.

Οι όμηροι

Σ’ αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται μερικοί από τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα φωτογραφίες ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με αυτή ενός ισραηλινού πιλότου που φέρεται αγνοούμενος από το 1986.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στο έδαφος αυτό, από τους οποίους 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η οργάνωση Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δημοσιοποίησε παλιές φωτογραφίες των 46 εξ αυτών στο κανάλι της στο Telegram, με καθεμιά να φέρει το όνομα του Ρον Αράντ, του πιλότου της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που έχει εξαφανισθεί μετά τη σύλληψή του στη διάρκεια αποστολής στο Λίβανο, το 1986, στη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου.

«Εξαιτίας της εμμονής του (ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και της υποταγής του (αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ) Ζαμίρ (…) ιδού μια αποχαιρετιστήρια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην αρχή της επιχείρησης», μέσα στην Πόλη της Γάζας, αναφέρεται σε κείμενο των Ταξιαρχιών που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Ο Ρον Αράντ ήταν αρχικά κρατούμενος σιιτικών οργανώσεων στο Λίβανο και σήμερα θεωρείται νεκρός, ενώ η σορός του δεν επεστράφη ποτέ στο Ισραήλ. Η τύχη του απασχολεί εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, όπου ο επαναπατρισμός εξαφανισμένων ή αιχμαλωτισμένων στρατιωτών, ζωντανών ή νεκρών, θεωρείται εθνικό καθήκον.