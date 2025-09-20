Γάζα: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 14 νεκρούς – Η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφία των 48 ομήρων

Ισχυρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν ξανά την Γάζα, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και νέες εικόνες καταστροφής, ενώ την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα εμφανίζεται όλο και πιο ανήσυχη για την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας, οι ισραηλινές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας τη νύχτα σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του στην περιοχή και καλεί τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η νέα επιχείρηση, που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή και απομακρύνει κάθε ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει πως στόχος του είναι να «καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της επιχείρησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαρκέσει μήνες.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται. Η ισραηλινή πολιορκία των τελευταίων 23 μηνών έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στη Γάζα, έχει καταστρέψει εκτεταμένες περιοχές της λωρίδας, έχει εκτοπίσει περίπου το 90% του πληθυσμού και έχει προκαλέσει λιμό.

Ο Rami Mhanna, διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν ορισμένες από τις σορούς, δήλωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς ήταν έξι μέλη της ίδιας οικογένειας, όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι τους τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όπως τόνισε, επρόκειτο για συγγενείς του διευθυντή του νοσοκομείου, Mohamed Abu Selmiya.

Παράλληλα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κοντά στην πλατεία Shawa.

Το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες καλεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν καταφύγει στην Πόλη της Γάζας να μετακινηθούν νότια, σε αυτό που χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική ζώνη».

Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει την πόλη με αυτοκίνητα ή ακόμη και πεζοί. Για δύο ημέρες αυτή την εβδομάδα άνοιξε και νέος διάδρομος νότια της Πόλης της Γάζας για να διευκολύνει την εκκένωση, όπως ανέφεραν οι IDF . Ωστόσο, πολλοί παραμένουν πίσω, είτε επειδή αρνούνται να ξεριζωθούν ξανά, είτε επειδή είναι εξασθενημένοι από την πείνα, είτε επειδή δεν έχουν τα μέσα να μετακινηθούν.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς δημοσίευσε μια προπαγανδιστική εικόνα με τους 48 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ονομάζοντάς τους όλους «Ron Arad», έναν πιλότο της ισραηλινής αεροπορίας που αγνοείται από το 1988.

Στην εικόνα αναγράφεται: «Εξαιτίας της άρνησης του [πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου, και της υποταγής του [Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια εικόνα αποχαιρετισμού καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στη Πόλη της Γάζας».

Το μήνυμα κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, ενώ την ίδια στιγμή υπονοεί ότι ο Ζαμίρ εκτελεί εντολές για την κατάληψη της πόλης, παρά τις πληροφορίες ότι διαφωνούσε με το σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων εξέφρασαν φόβους ότι οι δικοί τους άνθρωποι θα έχουν την τύχη του Arad, χωρίς συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα κρατούν συνολικά 48 ομήρους, ανάμεσά τους 47 από τους 251 που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και συμμάχους της στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων που ο ισραηλινός στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι είναι νεκροί. 20 θεωρείται ότι βρίσκονται εν ζωή, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση άλλων δύο.

Στους νεκρούς που κρατά η Χαμάς συγκαταλέγεται και ένας στρατιώτης των IDF που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Την ώρα που η αιματοχυσία συνεχίζεται, δυτικές χώρες φαίνεται να χάνουν την υπομονή τους με την κλιμακούμενη σύγκρουση. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, ορισμένα κράτη προτίθενται να προχωρήσουν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η Πορτογαλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, που αναμένεται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Times of Israel