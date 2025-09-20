Βίντεο: Εντυπωσιακές βουτιές από κοπάδι φαλαινών δίπλα σε τουρίστες που έκαναν καγιάκ – «Ελπίζαμε να τις δούμε»

Ένα απρόσμενο και θεαματικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν δύο άτομα που έκαναν καγιάκ στην Κόστα Ρίκα, όταν ένα κοπάδι φαλαινών έκανε την εμφάνισή του λίγα μόλις μέτρα μακριά τους, προσφέροντάς τους μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Συγκεκριμένα, στις 23 Αυγούστου, η ομάδα Mamawata Surf Retreat έκανε καγιάκ στην Playa Escondido με την ελπίδα να δει φάλαινες.

Η… επιθυμία τους πραγματοποιήθηκε, καθώς μια μητέρα μεγάπτερη φάλαινα και το μικρό της αναδύθηκαν επανειλημμένα από το νερό δίπλα τους. «Ελπίζαμε να δούμε φάλαινες, αφού εγώ και ο σύντροφός μου τις είχαμε παρατηρήσει από το σπίτι μας τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ένα μέλος της ομάδας σε ανάρτηση στο Instagram.

Το βίντεο που κατέγραψαν δείχνει μία από τις φάλαινες να πέφτει με δύναμη στο νερό πολύ κοντά στα καγιάκ, προκαλώντας κύματα. Καθώς παρακολουθούσαν, οι φάλαινες απομακρύνθηκαν, αλλά συνέχισαν να αναδύονται και να κάνουν θεαματικές βουτιές.

Κάθε φορά που έσκαγαν ξανά στη θάλασσα, τα κύματα έφταναν μέχρι τα καγιάκ, ενώ σε μία στιγμή, όταν η μία φάλαινα εκτινάχθηκε έξω από το νερό, η άλλη έκανε μια μεγάλη βουτιά δίπλα της.

Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας, από τον Ιούλιο έως τα μέσα Νοεμβρίου, οι μεγάπτερες φάλαινες που τρέφονται στη Χερσόνησο της Ανταρκτικής και στη νότια Χιλή πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μετανάστευσή τους, για να αναπαραχθούν στα ζεστά νερά της Κόστα Ρίκα. Η παρουσία τους στα νερά της χώρας είναι συχνό φαινόμενο, καθώς κατά το πρώτο μισό του έτους μεταναστεύουν επίσης από το βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.