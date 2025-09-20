Βίντεο: Εντυπωσιακές βουτιές από κοπάδι φαλαινών δίπλα σε τουρίστες που έκαναν καγιάκ – «Ελπίζαμε να τις δούμε»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Εντυπωσιακές βουτιές από κοπάδι φαλαινών δίπλα σε τουρίστες που έκαναν καγιάκ – «Ελπίζαμε να τις δούμε»

Ένα απρόσμενο και θεαματικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν δύο άτομα που έκαναν καγιάκ στην Κόστα Ρίκα, όταν ένα κοπάδι φαλαινών έκανε την εμφάνισή του λίγα μόλις μέτρα μακριά τους, προσφέροντάς τους μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.

Συγκεκριμένα, στις 23 Αυγούστου, η ομάδα Mamawata Surf Retreat έκανε καγιάκ στην Playa Escondido με την ελπίδα να δει φάλαινες.

Η… επιθυμία τους πραγματοποιήθηκε, καθώς μια μητέρα μεγάπτερη φάλαινα και το μικρό της αναδύθηκαν επανειλημμένα από το νερό δίπλα τους. «Ελπίζαμε να δούμε φάλαινες, αφού εγώ και ο σύντροφός μου τις είχαμε παρατηρήσει από το σπίτι μας τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε ένα μέλος της ομάδας σε ανάρτηση στο Instagram.

Το βίντεο που κατέγραψαν δείχνει μία από τις φάλαινες να πέφτει με δύναμη στο νερό πολύ κοντά στα καγιάκ, προκαλώντας κύματα. Καθώς παρακολουθούσαν, οι φάλαινες απομακρύνθηκαν, αλλά συνέχισαν να αναδύονται και να κάνουν θεαματικές βουτιές.

Κάθε φορά που έσκαγαν ξανά στη θάλασσα, τα κύματα έφταναν μέχρι τα καγιάκ, ενώ σε μία στιγμή, όταν η μία φάλαινα εκτινάχθηκε έξω από το νερό, η άλλη έκανε μια μεγάλη βουτιά δίπλα της.


Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας, από τον Ιούλιο έως τα μέσα Νοεμβρίου, οι μεγάπτερες φάλαινες που τρέφονται στη Χερσόνησο της Ανταρκτικής και στη νότια Χιλή πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μετανάστευσή τους, για να αναπαραχθούν στα ζεστά νερά της Κόστα Ρίκα. Η παρουσία τους στα νερά της χώρας είναι συχνό φαινόμενο, καθώς κατά το πρώτο μισό του έτους μεταναστεύουν επίσης από το βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί όσοι πίνουν μπίρα και όσοι είχαν πρόσφατα ερωτική επαφή είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια – Τι αποκαλύπτουν οι επ...

Λίπος στο συκώτι: Η τροφή που μπορεί να το μειώσει κατά 50% σε λίγους μήνες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

«Φρενίτιδα» για τις χρυσές λίρες: Οι Έλληνες αγόρασαν 33.000 μέσα στο πρώτο 6μηνο – Η μία κοστίζει όσο ένας μισθός

Η Microsoft μετατρέπει τα άδεια κτίρια της Foxconn στο «ισχυρότερο» κέντρο AI δεδομένων στον κόσμο

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πράγματα για τον εαυτό σας που μάλλον δεν γνωρίζατε
περισσότερα
14:10 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 14 νεκρούς – Η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφία των 48 ομήρων

Ισχυρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν ξανά την Γάζα, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους...
13:49 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του,...
11:10 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Κυβερνοεπίθεση στο σύστημα check-in προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Οι πτήσεις σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρ...
10:44 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πούτιν «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ προειδοποιεί για «μεγάλα προβλήματα» – Αναζητούνται οι «κόκκινες γραμμές» της συμμαχίας

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και αυξημένη ένταση στα σύνορα με την Πολωνία έχουν θέσει σε σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος