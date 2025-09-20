Κώστας Παπανικολάου: Έσπευσε σε τροχαίο για να φροντίσει δύο παιδιά – Μεγαλείο ψυχής από τον αρχηγό της Εθνικής και του Ολυμπιακού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κώστας Παπανικολάου

Για μία ακόμη φορά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, επέδειξε το μεγαλείο της ψυχής του, σπεύδοντας σε τροχαίο ατύχημα έξω από το γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, για να φροντίσει δύο μικρά παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά το φιλικό παιχνίδι Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα μαζί με τα παιδιά της στο πάρκινγκ του γηπέδου, ενώ η αποστολή των «ερυθρολεύκων» βρισκόταν ήδη στο λεωφορείο για την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Το ιατρικό τιμ της ομάδας έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει πρώτες βοήθειες, ενώ ο Παπανικολάου απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην αντικρίσουν τη μητέρα τους τραυματισμένη.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απασχόλησε τα παιδιά, περίπου 6 ετών, για αρκετή ώρα με ερωτήσεις όπως «Τι ομάδα είσαστε;» και «Ποιοι παίκτες σας αρέσουν;», με τα παιδιά να του δείχνουν ότι εκείνος ήταν ο αγαπημένος τους παίκτης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους, όμως ο Παπανικολάου τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά και προσπαθούσε να τα παρηγορήσει, δείχνοντας την ψυχική δύναμη και την ανθρώπινη πλευρά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Η τροφή που μπορεί να το μειώσει κατά 50% σε λίγους μήνες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

«Φρενίτιδα» για τις χρυσές λίρες: Οι Έλληνες αγόρασαν 33.000 μέσα στο πρώτο 6μηνο – Η μία κοστίζει όσο ένας μισθός

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Τι σημαίνει η φράση «αποκύημα φαντασίας» και από πού προέρχεται

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE
περισσότερα
13:41 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θέμης Σοφός: Υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – «Χρειάζεται μαχητική και αδιαπραγμάτευτη δράση»

Την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διεκδικεί ο Θέμης Σοφός, όπως αναφέρει σε μακροσκ...
13:26 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησής της με την πολιτική – «Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανεξάρτητους και άφθαρτους ανθρώπους»

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τε...
13:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω σε καφετέρια – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στη Γλυφάδα. Γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έ...
13:14 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Έκρηξη στην Κοζάνη: Ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του πολυτραυματία

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας από το Τσοτύλι, όπου σημ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος