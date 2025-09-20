Κώστας Παπανικολάου: Έσπευσε σε τροχαίο για να φροντίσει δύο παιδιά – Μεγαλείο ψυχής από τον αρχηγό της Εθνικής και του Ολυμπιακού

Για μία ακόμη φορά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών, Κώστας Παπανικολάου, επέδειξε το μεγαλείο της ψυχής του, σπεύδοντας σε τροχαίο ατύχημα έξω από το γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, για να φροντίσει δύο μικρά παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά το φιλικό παιχνίδι Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα μαζί με τα παιδιά της στο πάρκινγκ του γηπέδου, ενώ η αποστολή των «ερυθρολεύκων» βρισκόταν ήδη στο λεωφορείο για την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Το ιατρικό τιμ της ομάδας έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει πρώτες βοήθειες, ενώ ο Παπανικολάου απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην αντικρίσουν τη μητέρα τους τραυματισμένη.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απασχόλησε τα παιδιά, περίπου 6 ετών, για αρκετή ώρα με ερωτήσεις όπως «Τι ομάδα είσαστε;» και «Ποιοι παίκτες σας αρέσουν;», με τα παιδιά να του δείχνουν ότι εκείνος ήταν ο αγαπημένος τους παίκτης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους, όμως ο Παπανικολάου τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά και προσπαθούσε να τα παρηγορήσει, δείχνοντας την ψυχική δύναμη και την ανθρώπινη πλευρά του.