Αναστάτωση σε κοιμητήριο της Αθήνας: Μεθυσμένος ιερέας παραλίγο να πέσει μέσα σε τάφο

Αναστάτωση επικράτησε νεκροταφείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια κηδείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ekklisiaonline, ιερέας ο οποίος ήταν μεθυσμένος, παραλίγο να πέσει μέσα σε τάφο μετά την Εξόδιο Ακολουθία.

Την ώρα που το φέρετρο «κατέβαινε» στον τάφο, ο ιερέας παραπάτησε και χρειάστηκε να τον κρατήσουν κάποιοι που ήταν κοντά του για να μην πέσει μέσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιερέας σχεδόν καθημερινά πάει μεθυσμένος στο κοιμητήριο.

«Μύριζε αλκοόλ» λένε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις καταγγελίες που κατέθεσαν πιστοί, ο ιερέας απομακρύνθηκε από τη διακονία του κοιμητηριακού ναού.