Τηλεθέαση (19/9): Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (19/9) για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 21,6%

Σήμερα 15,6%

Happy Day 13,1%

Ώρα Ελλάδος 10,8%

Καλημέρα Ελλάδα 7,3%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 14,6%

Buongiorno 13,2%

Super Κατερίνα 11,6%

Το Πρωινό 11,1%

10 παντού 7,7%

Breakfast@Star 6,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 23%

Σήμερα 6,6%

Happy Day 19,7%

Ώρα Ελλάδος 6,5%

Καλημέρα Ελλάδα 4,8%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 5,6%

Buongiorno 12,8%

Super Κατερίνα 13,1%

Το Πρωινό 7%

10 παντού 3,9%

Breakfast@Star 6,7%

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

Τα 3 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους
περισσότερα
11:36 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Porto Leone: Τι θα δούμε στα πρώτα δυο επεισόδια

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει ...
10:41 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Πρεμιέρα για την Σίσσυ Χρηστίδου: «Αυτό το άγχος δεν περνά ποτέ» – Η συγκινητική στιγμή με τις 3 ανθοδέσμες

«Καλημέρα, καλημέρα!» είπε γεμάτη ενθουσιασμό στους τηλεθεατές και στην ομάδα της η Σίσσυ Χρησ...
08:19 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Το ραντεβού των πρωταγωνιστών για την πρεμιέρα

Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παραγωγής του MEGA «Η γη της ελιάς» δίνουν ραντεβού με τους ...
05:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 20/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/9/2025.  
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος