Τηλεθέαση (19/9): Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη

Οι μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (19/9) για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
Κοινωνία Ώρα Mega 21,6%
Σήμερα 15,6%
Happy Day 13,1%
Ώρα Ελλάδος 10,8%
Καλημέρα Ελλάδα 7,3%
Ζώνη 10-1
Αταίριαστοι 14,6%
Buongiorno 13,2%
Super Κατερίνα 11,6%
Το Πρωινό 11,1%
10 παντού 7,7%
Breakfast@Star 6,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
Κοινωνία Ώρα Mega 23%
Σήμερα 6,6%
Happy Day 19,7%
Ώρα Ελλάδος 6,5%
Καλημέρα Ελλάδα 4,8%
Ζώνη 10-1
Αταίριαστοι 5,6%
Buongiorno 12,8%
Super Κατερίνα 13,1%
Το Πρωινό 7%
10 παντού 3,9%
Breakfast@Star 6,7%