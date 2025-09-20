Καρυστιανού: Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο – Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μίλησε για την προσωπική της οδύνη και τον αγώνα της για δικαίωση, αλλά και για το ενδεχόμενο πολιτικής δράσης στο μέλλον.

Με δάκρυα στα μάτια, η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στην παραλαβή των οστών της κόρης της και στις εκταφές που ζητούν οι συγγενείς. «Την άνοιξα τη σακούλα, ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως το τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα συγκεκριμένο οστό, πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας. Μετά από έναν χρόνο που διάβασα τις ιατροδικαστικές -γιατί δεν πίστευα ότι ακόμη κι εκεί θα είχαν κάνει παρανομίες και παρατυπίες- είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε [θάψει]», είπε συγκινημένη.

«Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο», πρόσθεσε.

Σχετικά με φήμες που τη θέλουν να ηγείται ενός νέου πολιτικού φορέα, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Η κοινωνία δεν θέλει κάτι συστημικό. Έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, δεν το βλέπω για εμένα προσωπικά να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό».

Η κα Καρυστιανού αναφέρθηκε σε δημοσκόπηση που έδειχνε ότι το 25% των ερωτηθέντων θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τη μητέρα της Μάρθης. «Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Όμως, ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από ανεξάρτητα και άφθαρτα πρόσωπα που θα φέρουν νέο πρόγραμμα, απελευθερωτικό, δίκαιο και δημοκρατικό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο προσωπικός της αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. «Εγώ έχω υποσχεθεί ότι ο αγώνας μου θα πάει μέχρι τέλους. Αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου», ανέφερε, σχολιάζοντας παράλληλα ένα σχόλιο που την πλήγωσε βαθιά: «Είπαν ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου. Θεώρησα ότι ρίχνουν σκιά στη μνήμη της. Αυτό με πλήγωσε και θα κινηθώ νομικά, απλά το θεωρώ δευτερευούσης σημασίας».

Αναφερόμενη στον Νίκο Πλακιά, εξήγησε ότι δεν βρίσκονται απόλυτα ενωμένοι σαν μια γροθιά, αλλά ο στόχος τους παραμένει κοινός.

«Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη. Δεν ανοίγω την ντουλάπα της για να μη φύγει το άρωμά της. Μου λείπει τόσο πολύ. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει», κατέληξε.