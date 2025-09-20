Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αντίδρασή του on camera όταν ρωτήθηκε για την Εθνική και τα 100.000 ευρώ

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/argiros_konstantinos

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε σχετικά με το δημοσίευμα που τον ήθελε να έχει ζητήσει 100.000 ευρώ από την Εθνική για να τραγουδήσει.

«Δεν έχω να πω κάτι. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο» τόνισε στην κάμερα του MEGA, ο τραγουδιστής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μάλιστα σχολίασε στην εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι» ότι «για να φτάνει ο Κωνσταντίνος στο σημείο να απαντάει, πραγματικά στενοχωρήθηκε».

