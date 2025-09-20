Γάζα: Ο χρόνος τελειώνει για τους τελευταίους ομήρους στη σκιά της ισραηλινής επίθεσης – Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι χωρίς διέξοδο

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους εναπομείναντες ομήρους στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς η ισραηλινή επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας εντείνεται, με τις οικογένειές τους να απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις, την ώρα που οι μαχητές της Χαμάς δηλώνουν πως καμία πιθανότητα δεν υπάρχει πλέον να επιστρέψουν ζωντανοί ή νεκροί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέκτεινε τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας και έπληξε υποδομές της Χαμάς, ενώ εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περιέγραψαν την τραυματική τους εμπειρία και τόνισαν πως δεν έχουν τρόπο διαφυγής.

Οι IDF ανέφεραν ότι αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Μαχμούντ Γιούσεφ Αμπού Αλκχίρ, τον οποίο ταυτοποίησε ως υπαρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στο Τάγμα Μπουρέιζ της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε συμμετάσχει σε «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων και του κράτους».

Ο εφιάλτης των Παλαιστίνιων

Η πλειονότητα των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων της Γάζας έχει βιώσει ξανά και ξανά τον εφιάλτη επαναλαμβανόμενων ισραηλινών επιθέσεων και συνεχών εκτοπίσεων.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά κακή. Όλη τη νύχτα, το τανκ έριχνε οβίδες», δήλωσε ο Παλαιστίνιος Τουφίκ Αμπού Μουαγουάντ, που εγκατέλειψε καταυλισμό εκτοπισμένων χωρίς να έχει πού αλλού να πάει.

«Θέλω να φύγω με τα αγόρια, τα κορίτσια, τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Είναι μια πολύ τραγική κατάσταση. Καλούμε όλες τις αραβικές χώρες και τους ανθρώπους με καλή συνείδηση να σταθούν στο πλευρό μας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες βομβαρδίζουν τις περιοχές Σεΐχ Ράντουαν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα μπορούσαν να προελάσουν προς το κέντρο και τα δυτικά τμήματα, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι άμαχοι.

Την Πέμπτη, οι IDF εκτίμησαν ότι 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου και περίπου 600.000 παραμένουν. Ωστόσο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περίπου 450.000 είχαν φύγει προς νότο από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στη Γάζα και κάλεσε τον πληθυσμό να απομακρυνθεί, ενώ σε φυλλάδια που έριξε από αέρος ενημέρωνε ότι οι Παλαιστίνιοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον εκ νέου ανοιγμένο δρόμο Σαλάχ αλ Ντιν για να κατευθυνθούν νότια.

Διαδηλώσεις για τους ομήρους

Την ίδια ώρα, παραμένουν 48 όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Οι οικογένειές τους απευθύνουν εκκλήσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση και να διαπραγματευτεί με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» και «Ελευθερώστε τη Γάζα, απομονώστε το Ισραήλ».

Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη

Η Χαμάς εξέδωσε την Πέμπτη το πιο σκληρό μήνυμα για τους Ισραηλινούς ομήρους, υποστηρίζοντας ότι η χερσαία επιχείρηση του Νετανιάχου στην Πόλη της Γάζας σημαίνει ότι το Ισραήλ έχασε κάθε πιθανότητα να τους πάρει πίσω – ζωντανούς ή νεκρούς.

Η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης τόνισε ότι οι όμηροι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες συνοικίες της Γάζας. «Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα λάβετε κανέναν αιχμάλωτο, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό», ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση.

Σε επόμενη δήλωσή της η Χαμάς προειδοποίησε: «Η Γάζα θα γίνει νεκροταφείο για τους στρατιώτες σας».

Ο εκπρόσωπος των IDF, Έφι Ντέφριν, προσπάθησε να καθησυχάσει τις οικογένειες των ομήρων έπειτα από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο στρατός γνωρίζει πού κρατούνται. «Οι όμηροι είναι πάντα στις σκέψεις μας», είπε, προσθέτοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε να τους βλάψουμε».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε: «Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλιστεί, η Γάζα θα καταστραφεί και θα μετατραπεί σε μνημείο για τους βιαστές και δολοφόνους της Χαμάς».

Από την πλευρά της, η Χαμάς διαμηνύει ότι δεν θα αφοπλιστεί πριν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, ενώ οι επανειλημμένες απόπειρες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν αποτύχει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλήθηκε να σχολιάσει τις ανησυχίες για τους ομήρους, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι η ισραηλινή επίθεση θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τους. «Μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Μπορεί επίσης να απελευθερωθούν εξαιτίας αυτού», είπε.

«Στον πόλεμο, συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα. Πολλά αποτελέσματα προκύπτουν που ποτέ δεν νομίζεις ότι θα συμβούν».

Η Χαμάς πυροδότησε τον πόλεμο με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, η σφοδρή ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, και έχει καταστρέψει τις περισσότερες δομές στον μικρό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πείνα και ακόμη και λιμό.

Με πληροφορίες από: Reuters, CNN, Times of Israel