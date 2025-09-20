Καιρός: Επιμένουν οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο – Πότε επιστρέφει η ζέστη

Θυελλώδεις άνεμοι που κατά τόπους θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ φέρνουν μια… αίσθηση δροσιάς σήμερα Σάββατο (20/9).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αρνιακός: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στην Αττική

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός αναφέρει πως το Σάββατο «θα είναι αίθριος ο ουρανός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 32 βαθμούς.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και βοριάδες έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου».

Παρανός: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Το Σάββατο οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν θυελλώδεις έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ, αναφέρει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Χρυσόστομος Παρανός. Σύμφωνα με τον ίδιο, την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ.

Αρναούτογλου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου είπε πως το Σάββατο 20/9 θέλουν προσοχή οι άνεμοι, λόγω του μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ένταση των ανέμων θα φτάσει τοπικά τα 9 μποφόρ. Την Κυριακή 21/9 θα μειωθεί η ένταση των ανέμων.

Το Σαββατοκύριακο θα έχει δροσιά σε πολλές περιοχές, εκτός από τα δυτικά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, όταν το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για το Σάββατο 20-09-2025 ανά περιοχή

Προειδοποιήσεις

Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά τους 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 21 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος

Γενικά αίθριος Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στη περιοχή της Ρόδου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ

Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στη περιοχή της Ρόδου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος

Γενικά αίθριος Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος

Γενικά αίθριος Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ

Μεταβλητοί 3 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου

Πρόγνωση για την Κυριακή 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, καθώς και στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.