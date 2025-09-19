Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι σήμερα – Αισθητή ψύχρα μέχρι το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Συγκεκριμένα, θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: «Επιμένει το μελτέμι που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς»

Το μελτέμι στο Αιγαίο συνεχίζεται φέρνοντας δροσιά, διατηρώντας όμως τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα, προβλέπονται ανατολικοί άνεμοι στα δυτικά (3-5 μποφόρ), στο νότιο Ιόνιο στα 6 μποφόρ, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ και βορειάδες στα ανατολικά 4-6 μποφόρ, που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 32, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα Παρασκευή, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, σε οριακό επίπεδο για την επιβολή απαγορευτικού απόπλου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς, τουλάχιστον έως και την Κυριακή. Από τη Δευτέρα, πάντως, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά ξανά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Τα μελτέμια θα εξασθενήσουν μέσα στο Αιγαίο, επιτρέποντας στη ζέστη να επιστρέψει.

Χρυσόστομος Παρανός: «Ζέστη και θυελλώδεις άνεμοι»

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα Παρασκευή σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά και τους 31 στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι θυελλώδεις, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή (19/9) – Οι περιοχές σε «κίτρινο» συναγερμό

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για αρκετές περιοχές της χώρας.

Δείτε παρακάτω τις περιοχές σε «κίτρινο» συναγερμό.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

ΕΜΥ: Η πρόβλεψη του καιρού για την Παρασκευή 19-9-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.