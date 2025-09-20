Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Κυβερνοεπίθεση στο σύστημα check-in προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Οι πτήσεις σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, λόγω κυβερνοεπίθεσης που επηρέασε τα συστήματα check-in και επιβίβασης, αναγκάζοντας τους επιβάτες να χρησιμοποιούν μόνο χειροκίνητες διαδικασίες, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η κυβερνοεπίθεση, η οποία στόχευσε έναν πάροχο υπηρεσιών που εξυπηρετεί πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, την Collins Aerospace, έχει διαταράξει τη λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων όπως το Χίθροου στο Λονδίνο (Βρετανία), το αεροδρόμιο των Βρυξελλών (Βέλγιο) και του Βερολίνου (Γερμανία), προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, όπως ανακοίνωσαν οι διαχειριστές των αεροδρομίων.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε πως «αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων». Το αεροδρόμιο πρόσθεσε ότι «ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά στο ζήτημα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Difficult airport operations expected on Saturday 20 September. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/LRO8hAIGAL — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 19, 2025



Παράλληλα, το Χίθροου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού ζητήματος», ενώ οι επιβάτες που είχαν προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο καλούνται να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers. While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025



Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ενημέρωσε τους επιβάτες με μήνυμα στην ιστοσελίδα του: «Λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, οι χρόνοι αναμονής στο check-in είναι μεγαλύτεροι. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση».

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του, και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς προβλήματα στα συστήματά του. Ένας αξιωματούχος από το Κέντρο Ελέγχου του αεροδρομίου της Ζυρίχης δήλωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο δεν επηρεάστηκε.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι παραμένει ασαφές ποιος διέπραξε την επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρο. Ομάδες έκτακτης ανάγκης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας από τον πληγέντα πάροχο συνεργάζονται με τα αεροδρόμια για τον περιορισμό της παραβίασης, την εκτίμηση των ζημιών και την αποκατάσταση των συστημάτων.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τη μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, RTX, ζητώντας κάποιο σχόλιο. Η RTX δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Έχουμε ενημερωθεί για μια διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο στο λογισμικό MUSE σε επιλεγμένα αεροδρόμια».

«Εργαζόμαστε ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό. Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in», πρόσθεσε.

Η RTX και οι θυγατρικές της, όπως οι Pratt & Whitney και Raytheon, συμπεριλαμβανομένης της Collins Aerospace, συμμετέχουν ενεργά σε πολλά προγράμματα αεροπορίας και άμυνας που υποστηρίζουν την αεράμυνα και την επιχειρησιακή ασφάλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, τον Ιούλιο του 2024, η RTX εξασφάλισε μια σειρά σημαντικών συμφωνιών στον τομέα της άμυνας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται σύμβαση αξίας 680 εκατομμυρίων δολαρίων για 940 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, που παράγονται από τη Raytheon της RTX.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν υψηλή ζήτηση λόγω της αποτελεσματικότητάς τους απέναντι σε αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία και σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Επιπλέον, η RTX εξασφάλισε σύμβαση 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot GEM-T, που κατασκευάζονται από την COMLOG, κοινοπραξία της Raytheon με την MBDA. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Ισπανία, στην απόκτηση έως και 1.000 πυραύλων Patriot.

Παράλληλα, η RTX προχώρησε σε πολλαπλές συμφωνίες συμπαραγωγής, όπως η συνεργασία με τη νορβηγική Nammo για την κατασκευή κινητήρων πυραύλων και ρουκετών, καθώς και η συνεργασία με την Kongsberg Defense για την αναβάθμιση του συστήματος NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), το οποίο έχει αποδειχθεί καθοριστικό στην Ουκρανία για την άμυνα απέναντι σε πυραύλους.