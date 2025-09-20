Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Κυβερνοεπίθεση στο σύστημα check-in προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Enikos Newsroom

διεθνή

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Κυβερνοεπίθεση στο σύστημα check-in προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων
Φωτογραφία: Unsplash

Οι πτήσεις σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, λόγω κυβερνοεπίθεσης που επηρέασε τα συστήματα check-in και επιβίβασης, αναγκάζοντας τους επιβάτες να χρησιμοποιούν μόνο χειροκίνητες διαδικασίες, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η κυβερνοεπίθεση, η οποία στόχευσε έναν πάροχο υπηρεσιών που εξυπηρετεί πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, την Collins Aerospace, έχει διαταράξει τη λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων όπως το Χίθροου στο Λονδίνο (Βρετανία), το αεροδρόμιο των Βρυξελλών (Βέλγιο) και του Βερολίνου (Γερμανία), προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, όπως ανακοίνωσαν οι διαχειριστές των αεροδρομίων.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε πως «αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων». Το αεροδρόμιο πρόσθεσε ότι «ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά στο ζήτημα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».


Παράλληλα, το Χίθροου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού ζητήματος», ενώ οι επιβάτες που είχαν προγραμματισμένη πτήση για το Σάββατο καλούνται να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.


Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ενημέρωσε τους επιβάτες με μήνυμα στην ιστοσελίδα του: «Λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, οι χρόνοι αναμονής στο check-in είναι μεγαλύτεροι. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση».

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του, και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς προβλήματα στα συστήματά του. Ένας αξιωματούχος από το Κέντρο Ελέγχου του αεροδρομίου της Ζυρίχης δήλωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο δεν επηρεάστηκε.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι παραμένει ασαφές ποιος διέπραξε την επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρο. Ομάδες έκτακτης ανάγκης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας από τον πληγέντα πάροχο συνεργάζονται με τα αεροδρόμια για τον περιορισμό της παραβίασης, την εκτίμηση των ζημιών και την αποκατάσταση των συστημάτων.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τη μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, RTX, ζητώντας κάποιο σχόλιο. Η RTX δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Έχουμε ενημερωθεί για μια διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο στο λογισμικό MUSE σε επιλεγμένα αεροδρόμια».

«Εργαζόμαστε ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό. Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in», πρόσθεσε.

Η RTX και οι θυγατρικές της, όπως οι Pratt & Whitney και Raytheon, συμπεριλαμβανομένης της Collins Aerospace, συμμετέχουν ενεργά σε πολλά προγράμματα αεροπορίας και άμυνας που υποστηρίζουν την αεράμυνα και την επιχειρησιακή ασφάλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, τον Ιούλιο του 2024, η RTX εξασφάλισε μια σειρά σημαντικών συμφωνιών στον τομέα της άμυνας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται σύμβαση αξίας 680 εκατομμυρίων δολαρίων για 940 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, που παράγονται από τη Raytheon της RTX.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν υψηλή ζήτηση λόγω της αποτελεσματικότητάς τους απέναντι σε αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία και σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Επιπλέον, η RTX εξασφάλισε σύμβαση 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot GEM-T, που κατασκευάζονται από την COMLOG, κοινοπραξία της Raytheon με την MBDA. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Ισπανία, στην απόκτηση έως και 1.000 πυραύλων Patriot.

Παράλληλα, η RTX προχώρησε σε πολλαπλές συμφωνίες συμπαραγωγής, όπως η συνεργασία με τη νορβηγική Nammo για την κατασκευή κινητήρων πυραύλων και ρουκετών, καθώς και η συνεργασία με την Kongsberg Defense για την αναβάθμιση του συστήματος NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), το οποίο έχει αποδειχθεί καθοριστικό στην Ουκρανία για την άμυνα απέναντι σε πυραύλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι κοινωνικές ανισότητες παράγοντας κινδύνου για διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία

Τα 3 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν καρκίνο, σύμφωνα με ειδικό

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές, ποιοι  μπορούν να «γλιτώσουν» ενοίκια και πώς – Aναλυτικά παραδεί...

Ανιχνευτής αποκλείει το νετρίνο ηλεκτρονίου ως αιτία της ανωμαλίας MiniBooNE

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – Θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους
περισσότερα
10:44 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πούτιν «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ προειδοποιεί για «μεγάλα προβλήματα» – Αναζητούνται οι «κόκκινες γραμμές» της συμμαχίας

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και αυξημένη ένταση στα σύνορα με την Πολωνία έχουν θέσει σε σ...
08:10 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Ο χρόνος τελειώνει για τους τελευταίους ομήρους στη σκιά της ισραηλινής επίθεσης – Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι χωρίς διέξοδο

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους εναπομείναντες ομήρους στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς η...
07:51 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη – Αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στη Δυτική Ουκρανία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρε...
06:45 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «παράνομο» τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τύπος

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων στη δικαιοσύνη εναντίον μεγάλων ονομάτων...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος