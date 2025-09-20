Συνομιλίες Τραμπ – Ερντογάν: «Κανόνας οι συναντήσεις μεταξύ ηγετών του ΝΑΤΟ», αναφέρουν διπλωματικές πηγές – Η ατζέντα των συνομιλιών

Δύο ημέρες μετά την αναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος Πρόεδρος θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον «πολύτιμο φίλο και εταίρο», όπως αποκάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Boeing, F-16 και συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, έβαλε στην ατζέντα της συνάντησης με ανάρτησή του ο Τραμπ, ενώ ο Ερντογάν πρόταξε τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά εκτιμά σε σχέση με τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν ότι, οι επαφές και συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν τον κανόνα εντός της Συμμαχίας και δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη.

«Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στα F-35, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35», τονίζουν, υπενθυμίζοντας ότι «υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία: η απαγόρευση πώλησης F-35, για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λόγω επίσης της κατοχής των S-400».

Τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο Tραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social όπου αναφέρει: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!».

«Πολύτιμο ομόλογο και φίλο» χαρακτηρίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας: «Πιστεύω ότι η συνάντηση που θα έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του κοινού μας οράματος για την παγκόσμια ειρήνη, και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας».

Προσθέτει ότι στην ατζέντα είναι πολλά θέματα που βασίζονται στις «εκτεταμένες στρατηγικές σχέσεις, κυρίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία».

Τετ- α -τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ η ομιλία του Πρωθυπουργού ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το μεσημέρι (βράδυ ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη του συνέντευξη, μετά τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν.

Σε ό,τι αφορά στο τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και τη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Ας περάσω λοιπόν ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγουμε, οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ και σε κάθε περίπτωση εμείς, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας».

