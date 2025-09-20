Συναγερμός στην Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη – Αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στη Δυτική Ουκρανία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη Δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Χθες Παρασκευή, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, παραβιάζοντας τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας.

«Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες αρχές έχουν ενημερωθεί», ανέφερε η Συνοριακή Δύναμη της Πολωνίας.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της, με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι γνωστό ότι άνοιξε πυρ, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Τρίτη, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε το NATO να ενισχύσει την αποτροπή του μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που η Βαρσοβία και οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ο Ναβρότσκι τόνισε πως «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη». Πρόσθεσε πως αναμένει ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, αλλά παρότρυνε τα κράτη μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα.

Τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή για μια ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια, περίπου 12 λεπτά, σε αυτό που ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «πρωτοφανώς προκλητική» εισβολή σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αναχαιτίζοντας τα ρωσικά αεροσκάφη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

Φινλανδικά μαχητικά αναχαίτισαν τα ρωσικά αεροπλάνα πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, και όταν μπήκαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, ιταλικά F-35, που συμμετέχουν στην επιχείρηση Baltic Sentry, τα συνόδευσαν εκτός εδάφους της Εσθονίας.

Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν υπέβαλαν σχέδια πτήσης στις εσθονικές αρχές, είχαν απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους και δεν βρίσκονταν σε ραδιοεπικοινωνία με τον εσθονικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, είπε ότι θα ζητήσει επείγουσες συνομιλίες με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ. «Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μίχαλ, επικαλούμενος το τμήμα του καταστατικού της Συμμαχίας που επιτρέπει σε ένα κράτος-μέλος να ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις για απειλές κατά της ασφάλειάς του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Τα τρία καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν αποστολή στην Καρέλια, στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ, και «κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Οι εισβολές των ρωσικών drones θεωρείται από αξιωματούχους των χωρών που έχει παραβιαστεί ο εναέριος χώρος τους το τελευταίο διάστημα (Πολωνία-Εσθονία), αλλά και από αναλυτές, ως σκόπιμη προσπάθεια να δοκιμαστεί η ετοιμότητα της Συμμαχίας και ως επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.