Πώς τα αυτοκίνητα της Ford θα αποφεύγουν μόνα τους τις μικροσυγκρούσεις

Drive

Αυτοκίνητο

FORD
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η καθημερινότητα σε ένα πάρκινγκ κρύβει πολλές περισσότερες απειλές για ένα αυτοκίνητο απ’ όσες θα ήθελε να παραδεχτεί κανείς.

Από ένα αφύλακτο καροτσάκι σούπερ μάρκετ μέχρι έναν αφηρημένο οδηγό που κάνει όπισθεν χωρίς να κοιτάξει σωστά, οι μικροσυγκρούσεις αποτελούν έναν από τους πιο συχνούς «πονοκεφάλους» για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Η Ford φαίνεται πως εξετάζει πλέον έναν τρόπο να περιορίσει αυτά τα περιστατικά, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται κανείς μέσα στο αυτοκίνητο.

Μια νέα πατέντα της αμερικανικής εταιρείας περιγράφει ένα σύστημα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα να εντοπίζουν επικείμενο κίνδυνο και να μετακινούνται αυτόνομα ώστε να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η σχετική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με κωδικό US12617393B2 δημοσιεύθηκε πρόσφατα και περιγράφει ένα «System for Detecting Moving Objects», δηλαδή ένα σύστημα ανίχνευσης κινούμενων αντικειμένων γύρω από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την περιγραφή, το σύστημα θα χρησιμοποιεί εξωτερικές κάμερες, αισθητήρες και λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να παρακολουθεί συνεχώς τι συμβαίνει γύρω από το σταθμευμένο όχημα. Αν το σύστημα διαπιστώσει ότι κάποιο αντικείμενο κινείται σε τροχιά σύγκρουσης, θα μπορεί αρχικά να προσπαθήσει να αποτρέψει το ατύχημα με πιο συμβατικό τρόπο.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ενεργοποίηση των φώτων, ηχητική προειδοποίηση μέσω της κόρνας ή άλλες ειδοποιήσεις προς τον οδηγό ή τον πεζό που πλησιάζει επικίνδυνα. Αν όμως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης ή η σύγκρουση θεωρείται αναπόφευκτη, τότε το αυτοκίνητο θα μπορεί -θεωρητικά- να μετακινηθεί μόνο του σε ασφαλέστερο σημείο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Ουσιαστικά, η Ford επιχειρεί να επεκτείνει τη λογική των σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και στις στιγμές που το όχημα είναι σταθμευμένο και χωρίς οδηγό. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται σε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και αυτόνομης μετακίνησης θα μπορούσαν να συνεργάζονται ώστε το αυτοκίνητο να «προστατεύει» μόνο του τον εαυτό του.

FORD

Αν πάντως η αποφυγή της σύγκρουσης δεν είναι εφικτή, το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιεί τις κάμερες του αυτοκινήτου και να καταγράφει το περιστατικό, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα αποδεικτικό υλικό για το τι συνέβη.

Βέβαια, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με τις πατέντες, τίποτα δεν εγγυάται ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει τελικά στην παραγωγή. Εκπρόσωπος της Ford δήλωσε στο Ford Authority ότι η κατάθεση πατεντών αποτελεί «φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας μιας ισχυρής επιχείρησης», καθώς προστατεύει νέες ιδέες και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οι ιδέες που περιγράφονται σε μια αίτηση πατέντας δεν θα πρέπει να θεωρούνται ένδειξη για τα μελλοντικά επιχειρηματικά ή προϊοντικά σχέδια της Ford. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, οι αποφάσεις για την εξέλιξη και εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τον πελάτη.

Ακόμη κι αν το συγκεκριμένο σύστημα πάρει τελικά το «πράσινο φως», θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να το δούμε σύντομα σε αυτοκίνητα παραγωγής. Ωστόσο, η ιδέα και μόνο δείχνει προς τα πού κατευθύνεται η αυτοκινητοβιομηχανία: σε οχήματα που δεν θα είναι απλώς πιο ασφαλή όταν κινούνται, αλλά και όταν παραμένουν παρκαρισμένα.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει τις καλύτερες τροφές για ισορροπημένο μικροβίωμα του εντέρου και δυνατό εγκέφαλο

Ακμή: Πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τα αντιβιωτικά και πότε πρέπει να τα σταματάμε – Το Cleveland Clinic απαντά

Παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις- Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αισιοδοξία των επενδυτών για το τέλος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν ανεβάζει πάνω από 1.300 μονάδε...

Πλέον μπορείτε να προσθέσετε το ChatGPT στο PowerPoint

Γιατί οι εγγενείς κβαντικές ιδιότητες της σκοτεινής ύλης των αξιονίων είναι εντελώς ανιχνεύσιμες
περισσότερα
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν