Ο Πούτιν «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ και ο Τραμπ προειδοποιεί για «μεγάλα προβλήματα» – Αναζητούνται οι «κόκκινες γραμμές» της συμμαχίας

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και αυξημένη ένταση στα σύνορα με την Πολωνία έχουν θέσει σε συναγερμό τα συστήματα αεράμυνας των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής, καθώς οι ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου και οι επιθέσεις με drones πολλαπλασιάζονται, ενώ η συμμαχία και η ΕΕ καλούνται να δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής.

Τα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από νωρίς το Σάββατο, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.



«Τα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί σε υψηλότατη κατάσταση ετοιμότητας», αναφέρει η επιχειρησιακή διοίκηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Συναγερμός στην Ουκρανία

Στις 06:40 τοπική ώρα Ελλάδας, σχεδόν όλη η Ουκρανία ήταν υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Αεροπορίας για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Οι νυχτερινές επιθέσεις έπληξαν περιοχές όπως η Ντνιπρό, όπου ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «μαζική επίθεση», που είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025



Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σέργκι Λίσσακ, δήλωσε στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με drones και πυραύλους, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και πυρκαγιές.

Στην Ουκρανία, οι αρχές ανέφεραν επιπλέον επιθέσεις γύρω από την πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι απώθησαν «μαζικές» ουκρανικές επιθέσεις στις περιοχές Βόλγκογκραντ και Ροστόφ, με έναν τραυματία στην περιοχή Σαράτοφ.

Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις

Η ανάπτυξη των πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών ακολουθεί την πρόσφατη ρωσική εισβολή με drones στην περιοχή. Παράλληλα, η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία την Παρασκευή για παραβίαση της «ζώνης ασφαλείας» πλατφόρμας πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, αφού δύο μαχητικά πετούσαν χαμηλά πάνω από την εγκατάσταση Petrobaltic.

Η Πολωνική Ακτοφυλακή ανέφερε ότι ο στρατός και άλλες αρχές ενημερώθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε παραβίαση της ασφάλειας της πλατφόρμας. «Δύο ρωσικά μαχητικά εκτέλεσαν χαμηλή πτήση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας παραβιάστηκε», αναφέρει η Πολωνική Ακτοφυλακή στο X, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό.

Την ίδια μέρα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, σε μια «πρωτοφανώς προκλητική» ενέργεια. Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, δήλωσε ότι «η αντίδραση του ΝΑΤΟ σε οποιαδήποτε πρόκληση πρέπει να είναι ενωμένη και ισχυρή».

Η Εσθονία ζήτησε διαβουλεύσεις με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση.

Ιταλία, Φινλανδία και Σουηδία απογείωσαν μαχητικά στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας. «Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντά», δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας.

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025



Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία ανέφερε ότι τουλάχιστον 19 drones διέσχισαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, ενώ η Ρωσία υποστήριξε ότι η εισβολή δεν ήταν σκόπιμη.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να καθορίσει «κόκκινες γραμμές»

Ο πρώην αρχηγός της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας και αναπληρωτής διοικητής της, Γκρεγκ Μπάγκγουελ, έγραψε στο X: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να δώσει σαφείς και δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τι θεωρεί κόκκινη γραμμή».

«Όταν αυτή παραβιάζεται, η υπόσχεση αντίδρασης πρέπει να εφαρμοστεί, η οποία πρέπει να είναι θανατηφόρα μετά από σαφή προειδοποίηση. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι ενωμένο τώρα, με σαφή και κατηγορηματική δήλωση για το τι δεν θα γίνει ανεκτό. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές μας, γιατί να περιμένουμε η Ρωσία να τις γνωρίζει; Και αν αυτή η κόκκινη γραμμή παραβιαστεί, η αντίδραση πρέπει να είναι αποφασιστική και αμείλικτη», πρόσθεσε.

Η ένταση κλιμακώνεται μετά την παραβίαση των εναέριων χώρων της Ρουμανίας και της Πολωνίας από ρωσικά drones, γεγονός που ενεργοποίησε το Άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας επειγόντως διαβουλεύσεις μεταξύ των 32 μελών για συλλογική άμυνα. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που μέλος της συμμαχίας ζητά διαβουλεύσεις Άρθρου 4, καθώς η Πολωνία το είχε κάνει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας καταδικάστηκε από Ευρωπαίους ηγέτες. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε την εισβολή «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» που «κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Η Κάλας, που είναι Εσθονή, δήλωσε ότι η ΕΕ θα «συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους», προσθέτοντας ότι ο Πούτιν «δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης» και τόνισε ότι «δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

I am in close contact with the Estonian government. We will continue to support our member states in strengthening their defences with European resources. Putin is testing the West’s resolve.

We must not show weakness. (2/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025



Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, σχολίασε: «Η Ρωσία κλιμακώνει, δεν κάνουμε τίποτα, η Ρωσία κλιμακώνει περισσότερο, δεν κάνουμε τίποτα, η Ρωσία κλιμακώνει ακόμη περισσότερο, δεν κάνουμε τίποτα… Νομίζω ότι αρχίζω να βλέπω ένα μοτίβο εδώ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για «μεγάλα προβλήματα» αναφορικά με τις αναφορές για ρωσικά μαχητικά που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Λοιπόν, θα πρέπει να το εξετάσω. Θα με ενημερώσουν σύντομα, οπότε θα σας πω απόψε ή αύριο. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, αλλά θα σας ενημερώσω αργότερα, θα με ενημερώσουν σε περίπου μία ώρα», είπε.