Ζελένσκι: Ανακοίνωσε συνάντηση με τον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε ομάδα δημοσιογράφων ότι θα έχει «μια συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Διευκρίνισε πως θα αναφερθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας στην περίπτωση που θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που η χώρα του ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ