Ύπνος: Συμβουλές από ειδικό για να καθαρίσετε σωστά τα κλινοσκεπάσματα και να βελτιώσετε την ποιότητα της ξεκούρασής σας

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον στο οποίο κοιμόμαστε. Νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν τι συμβαίνει στο κρεβάτι μας κάθε βράδυ και γιατί ο τακτικός καθαρισμός των κλινοσκεπασμάτων είναι απαραίτητος για την υγεία και την ευεξία μας.

Γιατί η καθαριότητα του κρεβατιού είναι σημαντική για τον ύπνο μας

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική υγεία. Ένα φιλόξενο κρεβάτι με καθαρά σεντόνια και απαλές μαξιλαροθήκες εκτός από ευχάριστη αίσθηση παρέχει πιο ποιοτική ξεκούραση, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μικροβιολόγος Primrose Freestone του Πανεπιστημίου του Leicester εξηγεί γιατί το τακτικό πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων είναι σημαντικό για την ποιότητα του ύπνου μας:

Μικροοργανισμοί : Κάθε βράδυ, το σώμα μας αποβάλλει εκατοντάδες χιλιάδες κύτταρα δέρματος, εκκρίνει έλαια και ιδρώτα (έως και μισό λίτρο υγρού). Το δέρμα μας φιλοξενεί εκατομμύρια βακτήρια και μύκητες (όπως το Aspergillus fumigatus) που μεταφέρονται στα κλινοσκεπάσματα, δημιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Αλλεργιογόνα: Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα μαλλιά και το σώμα μας συλλέγουν ρύπους, σκόνη, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα, τα οποία μεταφέρονται στο κρεβάτι μας. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, να επηρεάσουν την αναπνοή και να μειώσουν την ποιότητα του αέρα στην κρεβατοκάμαρα.

: Οι νιφάδες δέρματος αποτελούν τροφή για τα ακάρεα σκόνης, μικροσκοπικά πλάσματα που ευδοκιμούν σε ζεστά, υγρά κλινοσκεπάσματα. Τα κόπρανά τους είναι ισχυρά αλλεργιογόνα που μπορούν να επιδεινώσουν το έκζεμα, το άσθμα και την αλλεργική ρινίτιδα. Κατοικίδια: Αν κοιμάστε με κατοικίδια, εισάγονται επιπλέον τρίχες, νεκρά κύτταρα, βρωμιά και ίχνη κοπράνων, αυξάνοντας την ανάγκη για συχνότερο πλύσιμο.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τα κλινοσκεπάσματά σας

Σεντόνια και μαξιλαροθήκες

Πότε: Κάθε εβδομάδα ή κάθε 3 με 4 ημέρες αν έχετε αρρωστήσει, ιδρώνετε πολύ ή μοιράζεστε το κρεβάτι σας με κατοικίδια.

Γιατί: Για να απομακρύνετε τον ιδρώτα, τα έλαια, τα μικρόβια, τα αλλεργιογόνα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος.

Πώς: Πλύνετε στους 60°C ή υψηλότερη θερμοκρασία με απορρυπαντικό για να σκοτώσετε βακτήρια και ακάρεα σκόνης. Για καλύτερη απολύμανση, στεγνώστε στο στεγνωτήριο ή σιδερώστε. Για να στοχεύσετε τα ακάρεα σκόνης μέσα στα μαξιλάρια, καταψύξτε για τουλάχιστον 8 ώρες.

Στρώματα

Πότε: Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον κάθε εβδομάδα και αερίστε το στρώμα κάθε λίγες μέρες.

Γιατί: Ο ιδρώτας αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας ένα έδαφος αναπαραγωγής για τα ακάρεα.

Συμβουλές: Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ή αλλεργιογόνο προστατευτικό στρώματος και αντικαταστήστε το στρώμα κάθε επτά χρόνια για να διατηρήσετε την υγιεινή και την υποστήριξη.

Εσωτερικό μαξιλαριών

Πότε: Κάθε 4 με 6 μήνες (ελέγξτε πρώτα την ετικέτα).

Γιατί: Η εσωτερική γέμιση μπορεί να φιλοξενεί βακτήρια και μούχλα.

Πώς: Πλύνετε σχολαστικά και στεγνώστε εντελώς για να αποφύγετε την ανάπτυξη μυκήτων.

Κουβέρτες και καλύμματα παπλωμάτων

Πότε: Κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν κοιμούνται πάνω τους κατοικίδια.

Γιατί: Παγιδεύουν κύτταρα δέρματος, ιδρώτα και αλλεργιογόνα.

Πώς: Πλύνετε στους 60°C ή τόσο υψηλά όσο επιτρέπει η ετικέτα φροντίδας. Ορισμένες οδηγίες συνιστούν να τα πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες όπως τις πετσέτες.

Παπλώματα

Πότε: Κάθε τρεις με τέσσερις μήνες, ανάλογα με τη χρήση και αν κατοικίδια ή παιδιά μοιράζονται το κρεβάτι σας.

Γιατί: Ακόμα και με κάλυμμα, τα σωματικά έλαια και τα ακάρεα τελικά διαπερνούν τη γέμιση.

Πώς: Ελέγξτε την ετικέτα: πολλά παπλώματα πλένονται στο πλυντήριο, άλλα μπορεί να απαιτούν επαγγελματικό καθαρισμό.

Επενδύστε στον ύπνο σας, επενδύστε στην υγεία σας

Το κρεβάτι σας, ακόμα κι αν φαίνεται καθαρό, συσσωρεύει γρήγορα μικρόβια, αλλεργιογόνα και ερεθιστικά. Το τακτικό πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων είναι θέμα υγιεινής. Απομακρύνοντας τη «βιολογική σούπα» του ιδρώτα, του δέρματος, της σκόνης και των μικροβίων, βοηθάτε στη μείωση των αλλεργικών αντιδράσεων, στην πρόληψη λοιμώξεων και στην αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

Δεδομένου ότι ο ύπνος επηρεάζει την υγεία της καρδιάς, τη διανοητική διαύγεια και τη συνολική υγεία, ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου είναι μια μικρή αλλά ισχυρή επένδυση στην ευημερία σας.