Ακάρεα σκόνης: Το απλό κόλπο για να εξαφανιστούν ψεκάζοντας τα μαξιλάρια και τα παπλώματα με 1 φυσικό προϊόν

Τα ακάρεα σκόνης αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά το καλοκαίρι, καθώς μπορούν να κάνουν τον ύπνο εξαιρετικά άβολο. Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να απαλλαγείτε από αυτά τα μικροσκοπικά παράσιτα.

Η φυσική λύση για να απαλλαγείτε από τα ακάρεα σκόνης

Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να πλένουμε τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες, πολλοί παραμελούν τον καθαρισμό των παπλωμάτων και των μαξιλαριών, καθώς είναι ογκώδη και δύσκολα χωράνε στο πλυντήριο. Ωστόσο, αυτά τα αντικείμενα αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τα ακάρεα, τα οποία τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που αποβάλλουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Τα ακάρεα αναπαράγονται σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν το καλοκαίρι. Προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, έκζεμα και φαγούρα, ενώ συχνά συνδέονται με φτέρνισμα τη νύχτα. Αν και το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων στους 60°C, μία φορά την εβδομάδα, είναι αποτελεσματικό, τα παπλώματα και τα μαξιλάρια χρειάζονται αρκετό χρόνο για να στεγνώσουν, καθιστώντας κουραστική τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Fantastic Pest Control, υπάρχει μια γρήγορη λύση για να εξοντώσετε τα ακάρεα χωρίς πλύσιμο: το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου. «Αν αναρωτιέστε τι εξουδετερώνει τα ακάρεα σκόνης, η απάντηση είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και τα αιθέρια έλαια. Πιο συγκεκριμένα, το έλαιο ευκαλύπτου είναι γνωστό για την άμεση δράση του κατά των ακάρεων, καθιστώντας το μία από τις πιο αποτελεσματικές φυσικές λύσεις», αναφέρουν οι ειδικοί.

Το έλαιο ευκαλύπτου χρησιμοποιείται συχνά ως φυσικό εντομοαπωθητικό, λόγω των αντιμικροβιακών του ιδιοτήτων. Εφαρμόζοντάς το στο κρεβάτι σας, απολυμαίνετε το ύφασμα, εξουδετερώνοντας τα ακάρεα που κρύβονται στο πάπλωμα και τα μαξιλάρια. Επιπλέον, καταστρέφει τα βακτήρια με τα οποία τρέφονται τα ακάρεα, διακόπτοντας την τροφική τους αλυσίδα και αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους.

Αυτή η φυσική μέθοδος σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από τα ακάρεα της σκόνης και να εξασφαλίσετε έναν άνετο ύπνο σε ένα καθαρό κρεβάτι, χωρίς μικρόβια.

Πώς να απαλλαγείτε από τα ακάρεα σκόνης χωρίς να χρησιμοποιήσετε πλυντήριο ρούχων

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε 20 σταγόνες από αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου σε ένα άδειο μπουκάλι ψεκασμού και να το γεμίσετε με νερό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο λευκό ξύδι, καθώς έχει φυσικές αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και βοηθά στην εξόντωση των παρασίτων. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και ψεκάστε ελαφρώς το πάπλωμα, τα μαξιλάρια και το στρώμα σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία μία φορά την εβδομάδα ή τις ιδιαίτερα ζεστές και υγρές νύχτες για να διατηρήσετε καθαρό το κρεβάτι σας.

Σημαντική σημείωση: Το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκύλους ή γάτες, καθώς μπορεί να είναι τοξικό. Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε τον καθαρισμό με ατμό για να απαλλαγείτε από τα παράσιτα.