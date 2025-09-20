Τέμπη: Εξώδικο 10 οικογενειών θυμάτων σε ΡΑΣ, Hellenic Train και Άρειο Πάγο για την πυρασφάλεια στα τρένα

Εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσαν δέκα οικογένειες θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας στα επιβατικά τρένα της χώρας.

Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Ανάμεσα στους συγγενείς που υπογράφουν το εξώδικο βρίσκονται ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ.

Στο κείμενο καταγγέλλεται η μέχρι στιγμής αδράνεια της ΡΑΣ και της Hellenic Train, παρά το γεγονός ότι παραμένουν νωπές οι μνήμες της τραγωδίας στα Τέμπη, με τις οικογένειες να τονίζουν πως οι ζωές χιλιάδων επιβατών τίθενται καθημερινά σε κίνδυνο.

Οι συγγενείς των θυμάτων στρέφουν τα πυρά τους ιδιαίτερα κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, κατηγορώντας την για καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης μετά την παραλαβή του πορίσματος από γερμανικό πιστοποιημένο εργαστήριο, το οποίο εντόπισε σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλεια των καθισμάτων των επιβατικών βαγονιών της Hellenic Train.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξώδικου: «Εσείς ως Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων είστε η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή ασφαλείας του σιδηροδρόμου και οφείλετε βάσει του Ν. 4632/2019 να λαμβάνετε άμεσα πρωτοβουλίες περί ζητημάτων ασφάλειας των μέσων σταθερής τροχιάς και μάλιστα να εκδίδετε αποφάσεις σχετικές με ζητήματα ασφάλειας, όπως έχετε πράξει συχνά στο παρελθόν για ζητήματα ήσσονος σημασίας σε σχέση με το θέμα πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών επιβαταμαξών».

Οι συγγενείς καλούν τη ΡΑΣ να ενεργήσει άμεσα, επιβάλλοντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα προς τους εμπλεκόμενους φορείς, και κυρίως προς την Hellenic Train, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας.

Τα αποτελέσματα από το γερμανικό εργαστήριο

Οι οικογένειες των θυμάτων παραθέτουν στοιχεία από το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, το οποίο αναφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα πυραντοχής των καθισμάτων, πολύ κάτω των ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών.

«Όπως διαπιστώνεται, τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι σοκαριστικά και αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα των υλικών των καθισμάτων, τα οποία είχαν “επισκευαστεί” δυνάμει της από 13/7/2022 σύμβασης με τον αρχικό κατασκευαστή των καθισμάτων (δες υπ’ αρ. πρωτ. 288.23.Γ3/11-10-23 παροχή στοιχείων της Hellenic Train στην υπ’ αρ. 162/2023 ανακριτική παραγγελία) και δεν πληρούσαν ούτε τις προδιαγραφές των αρχικών καθισμάτων, διότι λείπει παντελώς το δύσφλευκτο υλικό (fire barrier). Ενώ έπρεπε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές πυράντοχου, αυτά είναι 4 φορές (!!) υποδυέστερα των ελάχιστα ανεκτών ορίων. Δεν πρόκειται για μη τήρηση των προδιαγραφών πυρασφάλειας του ΕΝ 45545-2. Διαπιστώνεται η μη τήρηση καμίας προδιαγραφής πυρασφάλειας, ούτε δηλαδή της UIC 564-2, ούτε της UIC 642, ούτε της UIC 567-1», αναφέρεται.

Ζητούν παρέμβαση από τον Άρειο Πάγο

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γεώργιο Τζαβέλλα, να κινηθεί άμεσα και να διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, εστιάζοντας στην καταλληλότητα των καθισμάτων των επιβατικών αμαξοστοιχιών που χρησιμοποιεί η Hellenic Train στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που κυρώθηκε με τον Ν. 4953/2022 (ΦΕΚ Α’ 135/9-7-22).

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο: «Το εύρος των αρμοδιοτήτων σας είναι μεγάλο και δεν χρειάζεται περισσότερο να αναλυθεί, διότι σας είναι γνωστό. Δημοσιεύματα του πάσης μορφής ημερήσιου τύπου εδώ και τουλάχιστον 1 εβδομάδα αναπαράγουν δηλώσεις διαδίκων της δικογραφίας των Τεμπών, που είναι σε θέση να γνωρίζουν, και έγγραφα της αναθέτουσας αρχής για τον έλεγχο πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων, δηλαδή της ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και την παντελή απουσία οποιουδήποτε επιπέδου πυρασφάλειας των καθισμάτων αυτών. Τίθεται συνεπώς μείζον εθνικό ζήτημα ασφάλειας της μεταφοράς της δημόσιας σιδηροδρομικής συγκοινωνίας προς τους πολίτες και επισκέπτες αυτής της χώρας».

 

