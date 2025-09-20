Φινλανδία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία προϋποθέτουν ετοιμότητα για πόλεμο με την Ρωσία, δηλώνει ο πρόεδρος Στουμπ

Φινλανδία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία προϋποθέτουν ετοιμότητα για πόλεμο με την Ρωσία, δηλώνει ο πρόεδρος Στουμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες συζητούνται από τον λεγόμενο “συνασπισμό των προθύμων”, θα υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές χώρες που υπογράφουν να πολεμήσουν τη Ρωσία, εάν η Μόσχα εξαπολύσει στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας και πάλι στο μέλλον.

“Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην ουσία αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. Αυτή η αποτροπή πρέπει να είναι εύλογη και για να είναι εύλογη πρέπει να είναι ισχυρή”, δήλωσε ο Στουμπ στον Guardian, σε συνέντευξή που παραχώρησε από το Ελσίνκι, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Είπε ότι οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά επέμεινε ότι η Ρωσία δεν θα έχει δικαίωμα βέτο στη μορφή τους. “Η Ρωσία δεν έχει απολύτως κανένα λόγο στις κυρίαρχες αποφάσεις ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους … Επομένως, για μένα δεν είναι θέμα αν η Ρωσία θα συμφωνήσει ή όχι. Φυσικά και δεν θα συμφωνήσει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα”, δήλωσε.

Μετά τη συνάντηση στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν σε μια “δύναμη επιβεβαίωσης” στην Ουκρανία, με ορισμένες από αυτές να δεσμεύονται να είναι παρούσες “στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα”.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που έχουν πολλοί στο Κίεβο είναι αν οι ρυθμίσεις θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όταν ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις θα σήμαιναν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμες να εμπλακούν στρατιωτικά με τη Ρωσία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο Στουμπ είπε: “Αυτή είναι η ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας εξ ορισμού”.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές ότι υπάρχει πολιτική βούληση για αυτού του είδους τη δέσμευση στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου οι υποσχέσεις προς μια μεταπολεμική Ουκρανία έχουν συνήθως διαμορφωθεί περισσότερο ως “καθησυχασμός” παρά ως σταθερές δεσμεύσεις.

Μέχρι τώρα, η πολιτική των περισσότερων δυτικών χωρών ήταν να προσφέρουν στήριξη στην Ουκρανία, αλλά να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μιας άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Αλλά ο Στουμπ δήλωσε ότι οι όποιες εγγυήσεις θα ήταν άνευ νοήματος αν δεν υποστηρίζονταν με πραγματική ισχύ.

