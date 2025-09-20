Αθήνα: Η στιγμή που κατέρρευσε το δέντρο στην πλατεία Αγ. Ειρήνης – «Έπεσε δίπλα μου, τη γλίτωσα», λέει τραυματίας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όταν ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά στην κατάμεστη Πλατεία Αγίας Ειρήνης, τραυματίζοντας δύο πολίτες, μία γυναίκα και έναν άνδρα.

Η γυναίκα, η οποία καθόταν σε υπαίθριο τραπέζι καταστήματος εστίασης, χτυπήθηκε από τον κορμό του δέντρου και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόταν από τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία δεν υπέστησαν κανέναν τραυματισμό.

Ο δεύτερος τραυματίας, ένας άνδρας που περνούσε πεζός από το σημείο, υπέστη εκδορές και έναν ελαφρύ τραυματισμό στη μέση, και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Ο ίδιος περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησε: «Χτύπησα λίγο. Είχα κάτι εκδορές και ένα μικρό αιμάτωμα στο πλάι, στη μέση πίσω. Εγώ πέρναγα από την Αγίας Ειρήνης, πέρασα την εκκλησία και πήγαινα προς την πλατεία και εκείνη τη στιγμή έπεσε το δέντρο. Εγώ τη γλίτωσα και έπεσε πάνω σε ένα τραπέζι που καθόταν μια κυρία», δήλωσε στο Star.

Μαρτυρίες – σοκ από τη στιγμή του ατυχήματος

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο, ενώ περιγράφουν στιγμές απόλυτης αναστάτωσης στην πλατεία, η οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτη με κόσμο.

Ένας εργαζόμενος καταστήματος δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα, πάνω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά την κράτησε. Κράτησε τον κορμό και μετά από 5 λεπτά πέφτει κι άλλος ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί».

Άλλος παρευρισκόμενος κατέθεσε: «Δεν είχε τις αισθήσεις της για πέντε λεπτά. Η κόρη της έκλαιγε. Μετά όμως άρχισε να κουνιέται. Φωνάξαμε το ασθενοφόρο».

Παρέμβαση των αρχών – Τι λέει ο Δήμος

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, προχωρώντας στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου και στον καθαρισμό της περιοχής.

Ο Δήμος Αθηναίων αποδίδει την πτώση του δέντρου σε ακραία καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα σε «ισχυρούς ανέμους και ριπές υψηλής ταχύτητας» που έπληξαν την πόλη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, το δέντρο που κατέρρευσε ήταν μια Γιακαράντα ηλικίας περίπου 40 ετών, η οποία είχε ελεγχθεί μόλις 20 ημέρες πριν το περιστατικό και είχε κριθεί «σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση».

Όπως επισημαίνεται, λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο, είχε σημειωθεί περιστατικό βανδαλισμού: «Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός – καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης».

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε πως το περιστατικό δεν οφείλεται σε αμέλεια των υπηρεσιών.

«Τα δέντρα είναι απολύτως ελεγμένα. Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί από τους ειδικούς γεωπόνους, οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι οι οποίοι κι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως βλέπετε, φυσούν, δημιουργούν αυτά τα προβλήματα», δήλωσε.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης μετέδωσε το MEGA.

Σε άλλο βίντεο καταγράφονται οι πρώτες στιγμές, μετά την πτώση του δέντρου:

Περιστατικά πτώσεων και σε άλλες περιοχές – Παραμένουν σε επιφυλακή οι υπηρεσίες

Εκτός από την Πλατεία Αγίας Ειρήνης, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας, όπως:

Στην οδό Κνωσού, όπου έπεσε μια μουριά 30 ετών.

Στην οδό Θεοτοκοπούλου, όπου κατέρρευσε σφένδαμος επίσης 30 ετών, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Όπως διαβεβαιώνει ο αναπληρωτής διευθυντής Πρασίνου, Ιωάννης Γεωργουσάκης, όλα τα δέντρα είχαν πρόσφατα ελεγχθεί και δεν εμφάνιζαν ενδείξεις ασθένειας ή επικινδυνότητας.

Η Δημοτική Αρχή παραμένει σε επιφυλακή, ενώ στο προσκήνιο επανέρχεται η ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων στο αστικό πράσινο της πρωτεύουσας, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων πρόβλεψης και παρακολούθησης για τη θωράκιση της δημόσιας ασφάλειας.