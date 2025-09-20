Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Δύο τραυματίες

Δέντρο έπεσε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι.

Από την πτώση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο, ενώ ο άνδρας τραυματίστηκε πιο ελαφριά και έχει κάποιες εκδορές στην πλάτη.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που έπεσε το δέντρο.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Αυγούστου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό στην ίδια πλατεία. Συγκεκριμένα είχε πέσει ξανά ένα μεγάλο δέντρο και από τύχη δεν είχε τραυματιστεί κάποιος περαστικός, καθώς η πλατεία είχε κίνηση.