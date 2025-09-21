Γιάννης Τσιμιτσέλης για Μανούσο Μανουσάκη: «Μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε γνωστό – Σου έδινε το σπρώξιμο»

Με αφορμή την είσοδο στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Το δίχτυ» του Μανούσου Μανουσάκη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε στην ΕΡΤ και στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη το Σάββατο. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σχέση που είχε με τον αείμνηστο σκηνοθέτη από το ξεκίνημα του.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Χρόνια πολλά, καλά και όμορφα σαν εσένα» – Η ρομαντική ανάρτηση για τα γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε αρχικά πως «κάναμε το σίριαλ με τον Μανούσου (σ.σ. Μανουσάκη) που το γυρίσαμε πέρυσι, δεν ξέραμε πότε θα προβληθεί και ξεκίνησε χθες με το πρώτο επεισόδιο. Το “Δίχτυ” το οποίο ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δυστυχώς, μας έλειψε πολύ ο Μανούσος αλλά είναι το τελευταίο του σίριαλ και χαίρομαι πολύ που συμμετέχω κι εγώ σ’ αυτό».

«Το “Μη μου λες αντίο” και τα “Κρυφά μονοπάτια” ήταν δύο χρόνια πολύ έντονα και σε πολύ τρυφερή ηλικία για εμάς τότε. Ήμουν στα ξεκινήματα, στο “Μη μου λες αντίο” ήμουν 21 – 22 χρονών οπότε ο Μανούσος μας ξεπέταξε ουσιαστικά. Όχι την Θάλεια (σ.σ. Ματίκα), που είχε κάνει πριν το σίριαλ με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και ήταν στα πολύ ντουζένια της, αλλά για τον Μέμο (σ.σ. Μπεγνή) και για μένα αυτό ήταν το μεγάλο έναυσμα».

«Ήταν δάσκαλος ο Μανούσος Μανουσάκης. Φρόντιζε πάρα πολύ τον ηθοποιό. Δηλαδή είχε αυτά τα ωραία τα κοντινά, που έκανε, οπότε μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε γνωστό. Δεν υπήρχαν τότε και 15.000.000 σίριαλ όπως υπάρχουν σήμερα, συν ότι έβλεπαν πολύ περισσότεροι τηλεόραση τότε. Μέσα σε ένα βράδυ σε έκανε γνωστό, σου έδινε το σπρώξιμο. Τώρα, από κει και πέρα, αν έπεφτες ή πετούσες, ήταν δικό σου θέμα» συμπλήρωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

