Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Πώς «χτύπησαν» οι χάκερς που προκάλεσαν χάος στους μεγαλύτερους αερολιμένες της Ευρώπης – Γιατί δεν επηρεάστηκε το «Ελ. Βενιζέλος»

Πολύωρες καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ανάμεσά τους το Χίθροου του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, μετά την επίθεση χάκερς στα συστήματα check in.

Οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να κάνουν έλεγχο εισιτηρίων με τον παλιό παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές στα γκισέ των αεροδρομίων.

Ειδικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά έξυπνη επίθεση η οποία κατόρθωσε να παραλύσει ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα σε διαφορετικά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Ik was het niet. Alhoewel ik geen traantje hierom laat. Brussel luchthaven is een kutluchthaven. Je hoeft die niet te hacken, die legt normaal zichzelf plat om de zoveel tijd wegens incompetentie. https://t.co/SI6ggPe9dP — Kwak de Rechtse Zak (@KwakDeZak) September 20, 2025

Ουρές και ταλαιπωρία προκλήθηκε για τους επιβάτες μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε το ηλεκτρονικό σύστημα check-in και αποσκευών της Collins Aerospace, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να γίνεται χειροκίνητα. Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ οι καθυστερήσεις ξεπερνούν την μία ώρα.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα για το πόση θα είναι η καθυστέρηση, αλλά εν τω μεταξύ, άκουσα ότι η πτήση μας θα αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες αργότερα», αναφέρει τουρίστρια στο Αεροδρόμιο Βρυξελλών.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες τονίζει πως «το πρόβλημα προέκυψε χθες το βράδυ μετά από μια κυβερνοεπίθεση και τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων».

Hackers gebruikten ransomware om cyberaanval uit te voeren: grote hinder op Brussels Airport, ook luchthavens Heathrow en Berlijn getroffen https://t.co/NmJXOt6JHl — pieter geeraerts (@pietergeeraert1) September 20, 2025

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών είναι αυτό που έχει επηρεαστεί περισσότερο, ενώ η αποκατάσταση των λειτουργιών δεν φαίνεται να επιδιορθώνεται άμεσα. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έσπευσαν να ενημερώσουν πως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένο ταξίδι για σήμερα, καλούνται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί.

Πολύωρες αναμονές και ταλαιπωρίες στο Χίθροου

Χαοτικές καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Χίθροου με επτά πτήσεις να έχουν ακυρωθεί προς στιγμήν, ενώ έχουν σημειωθεί 300 καθυστερήσεις.

Η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες είναι τεράστια με τους επιβάτες να καταγγέλουν ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση.

Μάλιστα, μια γυναίκα αναφέρει ότι είναι εγκλωβισμένη στο αεροδρόμιο για πάνω από 10 ώρες.

Χάος στις Βρυξέλλες – Έρευνες για την έκταση της ζημιάς

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες λόγω της κυβερνοεπίθεσης στον εξωτερικό πάροχο συστημάτων check in αλλά και επιβίβασης.

Όλες οι διαδικασίες γίνονται χειροκίνητα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία. Πρόκειται ουσιαστικά για εννέα πτήσεις που έχουν ακυρωθεί, τέσσερις που χρειάστηκαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο στην Οστάνδη, ενώ τουλάχιστον 15 πτήσεις έπρεπε είχαν εκτροπή σε άλλα αεροδρόμια.

Flights are delayed and cancelled as cyber hackers hit European airports https://t.co/kbC6Ph5eYd — Daily Mail (@DailyMail) September 20, 2025

Σημειώνεται ότι μόνο στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ταξιδεύουν σήμερα 35.000 επιβάτες.

Επίσημα το αεροδρόμιο Βρυξελλών δεν διευκρινίζει ακόμη τι έχει συμβεί και κάνει λόγο για κυβερνοεπίθεση, ενώ τα νεότερα στοιχεία από το αεροδρόμιο είναι ότι το πρόβλημα συνεχίζεται και προσπαθούν να το επιλύσουν.

Σχετικά με την προέλευση της κυβερνοεπίθεσης, το χτύπημα κυβερνοεπίθεσης δεν είναι στο αεροδρόμιο, ούτε στα συστήματά του, αλλά σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που συνδέεται με το check in, το σύστημα επιβίβασης αλλά και παράδοσης των αποσκευών.

Γίνεται ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τόσο την έκταση της ζημιάς, αλλά κι αν υπήρξε διαρροή δεδομένων. Επισημαίνεται ότι το Centre of Cyber Security του Βελγίου, που ουσιαστικά είναι για αυτές τις περιπτώσεις, λειτουργεί με αποτέλεσμα να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες αν απέτρεψε άλλα χτυπήματα.

Η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν χρησιμοποιεί το λογισμικό MUSE που χτυπήθηκε από την κυβερνοεπίθεση. Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες για τα check in και τις πύλες επιβίβασης.

Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε εγρήγροση, καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός ντόμινο και επιρροής στα συστήματα.

Επηρεάζεται και το αεροδρόμιο του Δουβλίνου

Στα αεροδρόμια τα οποία επηρεάζονται έχει προστεθεί και αυτό του Δουβλίνου.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί οδηγία προς αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις αναχωρήσεις τους από συγκεκριμένο αεροδρόμιο κατά 50% μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις από τις πόλεις στις οποίες έχουν πληγεί αεροδρόμια τα οποία έχουν πληγεί. Η τελευταία πτήση που έφτασε από Βρυξέλλες ήρθε με καθυστέρηση δύο ωρών. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στις πτήσεις από το Χίθροου αλλά και από το Βερολίνο.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS