Χάος στο Χίθροου από την κυβερνοεπίθεση στο σύστημα του check-in – Πολύωρες καθυστερήσεις σε Βρυξέλλες και Βερολίνο

Αντιμέτωποι με το χάος βρέθηκαν οι ταξιδιώτες στην Βρετανία, μετά την κυβερνοεπίθεση που έπληξε το Χίθροου και πολλά άλλα αεροδρόμια προκαλώντας πολύωρες καθυστερήσεις και αναβολές πτήσεων.

Η κυβερνοεπίθεση διέκοψε τα συστήματα check-in και επιβίβασης. Οι επιβάτες του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Βρετανία, αντιμετωπίζουν ουρές τριών ωρών από το πρωί, καθώς η επίθεση εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Οι χάκερ έβαλαν στόχο την Collins Aerospace, η οποία παρέχει υπηρεσίες επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η εταιρεία “αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες”. Η επίθεση περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες ελέγχου. Η χρονική στιγμή της επίθεσης συμπίπτει με τις πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις εναερίων χώρων κρατών που ανήκουν στο ΝΑΤΟ.

Το Heathrow προειδοποίησε για καθυστερήσεις και συνέστησε στους πελάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία πριν ταξιδέψουν, ενώ ακυρώθηκαν επίσης αρκετές αναχωρήσεις.



Έξυπνη επίθεση

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορίας και ταξιδιών Paul Charles δήλωσε ότι η επίθεση ήταν “πολύ έξυπνη”, καθώς “επηρέασε ταυτόχρονα πολλές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια”. “Είμαι πραγματικά έκπληκτος, έχω πάθει σοκ από αυτό”, είπε και πρόσθεσε “Η Collins ανήκει στην RTX, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα της άμυνας και των αερομεταφορών. Η Collins είναι πάροχος υπηρεσιών στην βρετανική κυβέρνηση και σε άλλες κυβερνήσεις “, δήλωσε στο Sky News.

“Θα υπάρξει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι τα συστήματά τους έχουν αλλοιωθεί με τέτοιο τρόπο. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία της επίθεσης στον κυβερνοχώρο, αλλά είναι βαθιά ανησυχητικό”, κατέληξε.

Mεγάλες καθυστερήσεις, ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται και σε άλλα σε αεροδρόμια της Ευρώπης, αφού κατέρρευσε το αυτοματοποιημένο σύστημα check-in της εταιρείας Collins. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας πρόκειται για κακόβουλη επίθεση στο λογισμικό της.

«Έχουμε επίγνωση της διακοπής η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο…. Έχει γίνει σε επιλεγμένα αεροδρόμια… Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε μεταξύ άλλων η εταιρεία RTX στην οποία ανήκει η Collins Aerospace.

Ακυρώσεις πτήσεων

Μεταξύ των αεροδρόμιων που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι το διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελών και του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο. Από το πρωί τα αεροδρόμια το ένα μετά το άλλο με ανακοινώσεις του γνωστοποιούν το πρόβλημα τονίζοντας πως αυτό θα έχει «μεγάλο αντίκτυπο» στην εύρυθμη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν καταγραφεί μεγάλες ουρές και στα τρία αεροδρόμια.

Η FlightAware, που έχει την μεγαλύτερη πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων παγκοσμίως μέχρι τις 11:30 ώρα Λονδίνου είχε καταγράψει πάνω από 140 καθυστερήσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου Χίθροου, πάνω από 100 στις Βρυξέλλες και 62 στο Βερολίνο.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας, Eurocontrol, ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελών μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 GMT της Κυριακής.

Οι υποψίες για ρωσικό δάκτυλο

Τα αεροδρόμια συμβουλεύουν όσους έχουν προγραμματισμένα ταξίδια να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

Οι αναλυτές συνδυάζουν την κυβερνοεπίθεση με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά και παράλληλα θυμίζουν πως μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια «ελαττωματική» ενημέρωση λογισμικού είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των συστημάτων της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί, απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα και το Αεροδρόμιο του Βερολίνου ανέφερε στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και πρόσθετε: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος.

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η EasyJet ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν αναμένει το ζήτημα αυτό του συστήματος check in να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεών της για την υπόλοιπη ημέρα.

«Γνωρίζουμε για ένα ζήτημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων. Μολονότι προσώρας λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας πτήσεων για την υπόλοιπη μέρα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης αξιωματούχος του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου στο Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία, δήλωσε παράλληλα ότι ούτε αυτό έχει επηρεαστεί.