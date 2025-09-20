Ηράκλειο: Χάρισε την ζωή με τον θάνατό του 70χρονος – Η απόφαση της οικογένειας για δωρεά οργάνων

Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια ενός 70χρονου ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η οικογένεια του ηλικιωμένου πήρε την μεγάλη απόφαση για δωρεά των οργάνων του, όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Μία ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 20/09/2025 από νοσηλευόμενο ασθενή 70 ετών με εγκεφαλικό θάνατο, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Χάρη στην ανιδιοτελή πράξη αγάπης της οικογένειας του δότη, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρού και κερατοειδών, χαρίζοντας ελπίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός” και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία. Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα».

