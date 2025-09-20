Πετράλωνα: Αρχίζει η δίκη των «10» για τους βιασμούς των δύο αδελφών – «Τα παιδιά είναι φειδωλά στις ελπίδες τους»

Αναβίωσε χθες (19/09) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, η πολύκροτη υπόθεση των Πετραλώνων, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη με την αγριότητά της, καθώς δύο αδέλφια -20 και 24 ετών σήμερα- είχαν καταγγείλει ότι υπήρξαν -όπως και η ανήλικη αδελφή τους- επί σειρά ετών θύματα ωμής και συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να ξεκινά από το 2008, από τον πατέρα τους, συγγενείς και φίλους της οικογένειάς τους, όταν ήταν ακόμα ανήλικα. Ο πατέρας, από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του, υποστηρίζοντας πως τα παιδιά του έχουν χειραγωγηθεί από τρίτο πρόσωπο, ενώ η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη και τραγική από τις αντικρουόμενες ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Η δίκη διεκόπη για τις 29 Οκτωβρίου. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, κάθονται συνολικά 10 άτομα, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Πρόκειται για τον πατέρα των παιδιών, την σύντροφό του την περίοδο των καταγγελλόμενων βιασμών και κακοποιητικών συμπεριφορών, τον θείο των παιδιών, ένα φιλικό ζευγάρι, δύο φίλους του πατέρα, μια ακόμη γυναίκα και δύο υπαλλήλους του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το κουβάρι των αποκαλύψεων είχε αρχίσει να ξετυλίγεται σε μία γειτονιά των Πετραλώνων, όπου ο πατέρας των παιδιών διατηρούσε κατάστημα. Η συνάντηση του -τότε- ανήλικου γιου της οικογένειας, με έναν περίοικο εκπαιδευτικό σε ένα από τα καφέ της περιοχής, έγινε η αιτία για να βγουν στο φως όσα ακολούθησαν. Το άγνωστο, έως τότε πρόσωπο, πρότεινε στην μητέρα του αγοριού να του κάνει δωρεάν μαθήματα, και εκείνη το επέτρεψε. Κατά την διάρκειά τους, φέρεται πως το παιδί άρχισε να μιλά για αρρωστημένες «συνήθειες» στο σπίτι, όχι όμως υπό τη μορφή καταγγελίας αλλά ως μία… κανονική κατάσταση.

Από εκείνο το σημείο, άρχισαν να αποκαλύπτονται οι ίδιες πρακτικές ασέλγειας και για την 6χρονη -τότε- αδελφή του αγοριού, ενώ λίγο μετά ξεκίνησε να μιλά και η μεγαλύτερη αδελφή, τότε 16 ετών. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τελικά περιέγραψαν όσα βάναυσα, φέρεται, πως είχαν υποστεί στη μήνυσή τους, κατά της μητέρας τους, όταν ενηλικιώθηκαν, και η ίδια δεν είχε πλέον την προσωρινή επιμέλειά τους. Από το 2017 οπότε και έγινε η πρώτη καταγγελία, ακολούθησαν επισκέψεις κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες φέρεται πως ήταν γνωστές από πριν στη μητέρα, περαιτέρω καταγγελίες στην αστυνομία, ωστόσο τίποτε δεν στάθηκε δυνατό να φέρει την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Εν τέλει, με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, τον Φεβρουάριο του 2023, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών παρέπεμψε σε δίκη 10 άτομα, τα οποία αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή τους για την υπόθεση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε βιασμό από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη και που έχουν συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, στις 27 Ιουνίου, αποφάσισε την παραπομπή και της μητέρας σε δίκη με την κατηγορία της συνέργειας, αποδεχόμενο τους ισχυρισμούς των παιδιών, ότι γνώριζε και συγκάλυπτε τις φρικιαστικές καταστάσεις που φέρεται να βίωναν.

Το enikos.gr, όπως και όταν είχε αποκαλύψει την υπόθεση, επιλέγει, να μην δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες αυτή της νοσηρής κατάστασης που καταγγέλλουν ότι βίωσαν τα παιδιά, όταν ήδη εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές και την Δικαιοσύνη.

«Όσο απέναντι και κατά των παιδιών ήταν ο πατέρας, άλλο τόσο, ήταν και η μητέρα»

Ο κ. Χρήστος Κρεμνιώτης, ο άνθρωπος που γνωρίστηκε με το αγοράκι της οικογένειας, και έκτοτε βρίσκεται δίπλα τόσο στο ίδιο, όσο και στην μεγαλύτερη αδελφή του, βρέθηκε χθες μαζί τους στα δικαστήρια, χωρίς να έχουν μαζί τους την δικηγόρο τους, και μίλησε στο enikos.gr για τα όσα συνέβησαν.

«Επειδή υπήρχε ένας πολύ λεπτός λόγος υγείας της δικηγόρου μας, μεταβήκαμε μόνοι μας και ζητήσαμε μία μικρή διακοπή, διότι έχει εκδοθεί βούλευμα, το οποίο “στέλνει” την μητέρα σε δίκη τον Νοέμβριο, για συνέργεια και συγκάλυψη σε όλα αυτά που συνέβαιναν. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε να προστεθεί και η ίδια στους 10 κατηγορούμενους, εφόσον τα θύματα είναι τα ίδια, όπως και οι πράξεις. Θέλουμε να γίνει μία δίκη».

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως η μητέρα απέσυρε την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το 13χρονο παιδί, το τρίτο της οικογένειας, το οποίο επίσης έχει καταγγείλει βιασμούς, και συνεχίζει να έχει την προσωρινή του επιμέλεια και να μένουν στο ίδιο σπίτι, ενώ υπάρχει και έκθεση από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων για απομάκρυνση λόγω της ακαταλληλότητάς της. Η αλήθεια είναι πως δεν μας έκανε καμία εντύπωση αυτή η εξέλιξη, και είμαστε απολύτως χαρούμενοι, διότι η μάσκα “έφυγε” από το πρόσωπό της. Γιατί, όσο απέναντι και κατά των παιδιών ήταν ο πατέρας, άλλο τόσο, ήταν και η μητέρα εξαρχής».

«Το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί σαν θησαυροφυλάκιο της αλήθειας»

Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση των δύο αδελφών που προχώρησαν στις καταγγελίες, ο κ. Κρεμνιώτης επεσήμανε πως είναι φειδωλά στις ελπίδες τους και γεμάτα θάρρος.

«Όμως, είναι και κουρασμένα γιατί ήταν πολύ σκληρή η ηλικία της τρυφερότητας. Βέβαια, προσπαθούμε να τους καλλιεργούμε την ελπίδα, και θεωρώ καταραμένα υπεύθυνο οποιονδήποτε γνωρίζει το οτιδήποτε και δεν το αποκαλύπτει. Επίσης, αυτό που θέλω να αναφέρω, είναι πως ο συρμός των τρένων δεν περνάει μόνο από τα Τέμπη, και τους “δολοφόνους” του κέρδους, αλλά και από τα σπίτια μας, τα σπίτια της κοινωνίας, και την “δολοφόνο” σιωπή της. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί σαν θησαυροφυλάκιο της αλήθειας, αλλά σαν σαρκοφάγος της».

«Όσα καταγγέλλονται είναι στημένα» λέει ο δικηγόρος του πατέρα των παιδιών

Στο enikos.gr μίλησε και ο δικηγόρος του πατέρα των δύο παιδιών, κ. Όθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος αρχικά σχολίασε ότι ενώ η πλευρά των παιδιών εμφανίστηκε να ισχυρίζεται πως δεν έχει την δυνατότητα να προσλάβει συνήγορο, «στην συνέχεια όταν ειπώθηκε ότι θα προχωρούσε η διαδικασία, βρέθηκε συνήγορος, δήλωσε κώλυμα, και είπε ότι θα είναι παρών στην επόμενη δικάσιμο».

Αφετέρου, όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος, η πλευρά των δύο αδελφών προχώρησε σε αίτημα αναβολής, καθώς επιθυμούν να συνεκδικαστεί η υπόθεση με την κατηγορία που έχει απαγγελθεί σε βάρος της μητέρας. «Και εδώ ξεκινά η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης», σχολιάζει.

«Το 2018 εμφανίστηκε πρώτα ο γιος της οικογένειας να καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά μόνο από τον πατέρα. Ρωτήθηκε όλο το οικογενειακό περιβάλλον αν είχε υποπέσει οτιδήποτε στην αντίληψή του, και ήταν όλοι αρνητικοί. Μεταξύ αυτών που ρωτήθηκαν, ήταν και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού, η οποία είχε και εκείνη την ίδια αρνητική στάση. Έναν χρόνο μετά όμως, που αρχικά απομακρύνθηκαν από τον πατέρα τους τα παιδιά, και στην συνέχεια σταδιακά και από την μητέρα τους, πήγε και η μεγαλύτερη αδελφή και κατήγγειλε πως την έχει κακοποιήσει και εκείνη ο πατέρας. Παράλληλα, και τα δύο παιδιά, είπαν ότι η μητέρα συγκάλυπτε την συμπεριφορά του».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η αρχική καταγγελία με την πάροδο του χρόνου, «άρχισε να εμπλουτίζεται με στοιχεία, τα οποία δεν είχαν επικαλεστεί οι καταγγέλλοντες εξαρχής». Παράλληλα, τονίζει πως τα όσα καταγγέλλονται είναι «στημένα, από ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο γνώρισε τον γιο της οικογένειας όταν ήταν 11 ετών, στην συνέχεια καλλιέργησε σχέσεις μαζί του, και παρείσφρησε στους κόλπους της οικογένειας, αρχικά μπαίνοντας ανάμεσα σε πατέρα και γιο, και στην συνέχεια ανάμεσα στην μητέρα και τον γιο».

«Οι τρεις λόγοι που η καταγγελία είναι ψευδής»

Σημειώνεται πως στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται αντικρουόμενες ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες στα παιδιά, για το αν έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα των τριών παιδιών, κάνει λόγο για ψευδή καταγγελία, για τρεις λόγους. «Πρώτον, διότι διαψεύδεται από τους 15 περίπου μάρτυρες της υπόθεσης. Δεύτερον γιατί οι αντιφάσεις είναι κραυγαλέες, και τρίτον επειδή διακρίνεται από στοιχεία ακραίας υπερβολής. Η δικογραφία δημιουργήθηκε με φαντασιώσεις που ξεπερνούν τα όρια της πιο νοσηρής φαντασίας, όπου σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα τα οποία λένε πως δεν έχει γίνει τίποτα, πραγματικά, η καταγγελία γίνεται όχι απλώς ακραία, αλλά και γραφική».

Ερωτηθείς και ο ίδιος για την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα των παιδιών, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως είναι πικραμένος αφού έχει αποξενωθεί τελείως από τον γιο του και τις κόρες του, και νιώθει λύπη, διότι «ήταν ένας άνθρωπος που εργαζόταν 17 ώρες την ημέρα για να τους παρέχει τα πάντα. Παρόλα αυτά, η οικογένειά του διαλύθηκε, γιατί αφενός βρέθηκε γόνιμο έδαφος για το τρίτο πρόσωπο λόγω της κρίσης που διερχόταν η σχέση με την σύζυγό του, αφετέρου, γιατί τα παιδιά έγιναν έρμαια των κατευθύνσεων που τους έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος».