Άδωνις Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο στη Γάζα – Δεν είναι μονομερώς το Ισραήλ ο φταίχτης

Σε εκπομπή του ΕΡΤnews φιλοξενήθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Με αφορμή τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και τις διαμαρτυρίες για ελλείψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός ανέφερε ότι «κανένα σύστημα υγείας δεν είναι καλυμμένο παντού» και πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι αν από το 2019 έχουμε πάει καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό που ισχυρίζομαι και λένε οι αριθμοί, είναι ότι μεταξύ του 2019 και του 2025 πληρώνουμε πολλές χιλιάδες γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό στο ΕΣΥ, συγκεκριμένα περίπου 20.000 περισσότερο προσωπικό. Δεν μπορεί να έχουμε 20.000 περισσότερο προσωπικό και να είναι οι εντάσεις περισσότερες από ότι ήταν μέχρι το 2019».

«Δεν είναι λογικό. Εκεί έρχεται το πολιτικό κίνητρο και η πολιτική σκοπιμότητα», συμπλήρωσε.

«Απελευθερώστε τους ομήρους για να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε «πολύ στενοχωρημένος για τα παιδιά που σκοτώνονται» στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας, τονίζοντας «προφανώς κανένας δεν θέλει να σκοτώνεται κανένα παιδί, βασικά κανείς δεν θέλει να σκοτώνεται κανένας αθώος άνθρωπος, πουθενά» και έκανε γνωστό ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία να φέρει στη χώρα για περίθαλψη, παιδιά από τη Γάζα.

Συνεχίζοντας στο θέμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Το ερώτημα είναι, αυτός ο πόλεμος στη Γάζα θα είχε ξεκινήσει αν η Χαμάς δεν είχε κάνει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ; Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί τη Γάζα την κατείχε το Ισραήλ και αποχώρησε το 2005 και την άφησε να αυτοκυβερνάται. Άρα αυτοί τους οποίους άφησαν να κυβερνώνται το 2005 και για τους οποίους η διεθνής κοινότητα αυτά τα 20 χρόνια έχει δώσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αντί να κάνουν εκεί πέρα πανεπιστήμια, σχολεία και να δώσουν αυτό το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για μια καλή ζωή σε αυτά τα παιδιά που τώρα πεθαίνουν, πήραν τα λεφτά και τα έκαναν τούνελ, πυραύλους, ρουκέτες και ωραίες βίλες στο Ντουμπάι, όπου ζει η ηγεσία τους.

Εάν είχαν δώσει όλους αυτούς τους μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος μετά την τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου, αν είχαν πάει μόνοι τους οι της Χαμάς και είχαν δώσει πίσω τους ομήρους που κρατάνε από το Ισραήλ, θα μπορούσε το Ισραήλ με το ίδιο ηθικό έρεισμα να συνεχίζει αυτό τον πόλεμο; Όχι, είναι η απάντηση.

Άρα οι της Χαμάς κρατάνε τους ομήρους, τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες, τους κρύβουν μέσω του πληθυσμού τους για να προκαλέσουν θύματα στον πληθυσμό τους και την παγκόσμια συγκίνηση, που είναι και ο τελικός τους στόχος.

Και οι ίδιοι συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο.

Αυτό που θέλω να πω είναι, ότι δεν είναι μονομερώς το Ισραήλ ο φταίχτης εκεί, όπως παρουσιάζεται από πολλά πράγματι δυτικά μέσα ή καμιά φορά και από διεθνείς οργανισμούς. Άρα, αν δεν βλέπεις ότι αυτός που πήρε ανθρώπους αθώους μέσα από τα σπίτια τους και τους κρατάει 2,5 χρόνια αιχμάλωτους και δεν τους δίνει πίσω, ότι και αυτός πρέπει να έχει κάποια ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, αν αυτό δεν το βλέπεις, με συγχωρείς, σε τυφλώνει».

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν συμμαχία»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα τουρκικά δημοσιεύματα που τον στοχοποιούν με αφορμή τις αναρτήσεις που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Είναι λίγο υποκριτικό να γίνεται πρώτο θέμα στην Τουρκία η δήλωση η δική μου για το ότι η Ιερουσαλήμ είναι μία εβραϊκή πόλη και το Ισραήλ είναι σύμμαχος της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας, κάτι που είναι απολύτως προφανές και να μην ενοχλούνται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όταν δικοί τους υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι 23 νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα και πρέπει να περάσουν στην τουρκική κυριαρχία.

Η Τουρκία θα μπορεί να λέει ότι 23 νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα και η Ελλάδα δεν θα μπορεί να λέει ότι έχει σύμμαχο το Ισραήλ. Ο πραγματικός κόσμος είναι ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν συμμαχία. Είναι συμμαχία αμοιβαία επωφελής.

Το συγκεκριμένο άρθρο μου στο facebook και στο twitter πέρασε τις 250.000 αναγνώστες και τα 8 στα 10 σχόλια είναι υπέρ των απόψεων μου και υπέρ του Ισραήλ. Κανένας δεν διαφωνεί για την ανθρωπιστική κρίση. Η Ελλάδα είναι χώρα αλληλεγγύης και εγώ θέλω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Αλίμονο, είναι άσχετο με τη διεθνή πολιτική.

Κάνουμε μια έκκληση, απελευθερώστε τους ομήρους για να σταματήσει ο πόλεμος εκεί πρέπει να είναι όλη η πίεση. Αυτό που με ενοχλεί είναι η μονομέρεια με την οποία πάρα πολλοί χτυπούν το Ισραήλ και πιστεύω σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Και να μην κοροϊδευόμαστε, ο αντισημιτισμός έχει παίξει ρόλο σε αυτό.»

«Ο Ανδρέας Λοβέρδος χωράει στη Νέα Δημοκρατία»

«Η Νέα Δημοκρατία, από την ιδρυτική της διακήρυξη το 1974, όπως την όρισε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής μας Κωνσταντίνος Καραμανλής, είναι ένας πολιτικός χώρος που ενώνει ανθρώπους από τις παρυφές της κεντροαριστεράς μέχρι τη δεξιά. Είμαστε ένα κόμμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μια κυβέρνηση, όπου μπορούμε να συνυπάρχουμε στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης, ο Θάνος Πλεύρης, μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Γιώργο Φλωρίδη και τη Λίνα Μενδώνη. Άρα εμείς κάνουμε πράξη το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974, έχει γίνει πράξη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα δεν βλέπω κανένα θέμα με την προσχώρησή του, είναι σοβαρός άνθρωπος και χωράει στη Νέα Δημοκρατία», απάντησε ο υπουργός, ερωτώμενος για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην κυβερνητική παράταξη.

Για την πιθανή διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον χώρο της δεξιάς, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στην Νέα Δημοκρατία και πρέπει και να έρθουν. (…) Θα μπορούσαν να προσφέρουν και μακάρι να έρθουν».