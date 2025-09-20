Η Realnews αυτής της Κυριακής (21/9/2025)

Με τίτλο: «Ερντογάν σε… νευρική κρίση. Μετά τη Chevron», κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος στήνει σκηνικό έντασης, ενόψει της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

-Διαδοχικές προκλήσεις της Άγκυρας μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος του αμερικανικού κολοσσού για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης

-Απειλούν ξανά με το «Piri Reis» και επαναφέρουν στο τραπέζι την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

-Σε δεινή θέση η Άγκυρα στο μέτωπο της Συρίας. Οι φόβοι για επίθεση από το Ισραήλ και οι οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας

-Η κοινή άσκηση Ελλάδας με Γαλλία και Ιταλία ανατολικά της Ρόδου και η προσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «R»: ΑΘ. ΔΡΟΥΓΟΣ, Μ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΦΙΛΗΣ

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

«Το 2026 θα έχουμε και άλλα μέτρα στήριξης για την κοινωνία». Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

-ΑΟΖ ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΥΗ

Αθήνα και Τρίπολη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έπειτα από 15 χρόνια. Το παρασκήνιο των συνομιλιών και τα επόμενα βήματα

«Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο». Συνέντευξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Realnews. «Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια», δηλώνει και εξηγεί ποια είναι η στρατηγική του κόμματος της.

-Μίζα για κάθε αιγοπρόβατο!

-Στους μεσάζοντες των παράνομων επιδοτήσεων εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από καταγγελίες ότι λάμβαναν 5 ευρώ για κάθε ζώο που δήλωναν εικονικά

-Από την καφετέρια της Κοζάνης στον θησαυρό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πορεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από τις επιχειρήσεις καλλυντικών μέχρι τη δέσμευση της περιουσίας της

– Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο!

Η Realnews αποκαλύπτει το σχέδιο για νέες μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών στα ελληνικά νησιά-12.500 κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν στη Χίο προορίζονταν για τους Τούρκους διακινητές. Η ειδική παραγγελία σε εργοστάσιο της Κίνας και η διαδρομή του λαθραίου φορτίου -μέσω Γερμανίας- στη χώρα μας. Οι νέες μέθοδοι που εφαρμόζουν τα κυκλώματα, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα που φτάνουν μέχρι την ηπειρωτική Ελλάδα.

-ΜΑΡΙΣΣΑ ΛΑΙΜΟΥ

Καταγγέλλουν το νοσοκομείο στο Λονδίνο οι γονείς της. Η τραγική απώλεια της 30χρονης από τσίμπημα εντόμου και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά των γιατρών που την εξέτασαν

-«Δεν κατάλαβα πώς με έμπλεξαν». Τι αναφέρει στην «R» ο ηγούμενος της μονής που κατηγορείται για παραχώρηση εκτάσεων στη μαφία της Κρήτης

-Τα ψηφιακά έσοδα του μαστροπού. Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την ιστοσελίδα του 42χρονου που συνελήφθη για βιασμούς και κακοποιήσεις γυναικών

Δείτε το βίντεο: