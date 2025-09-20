Καρυστιανού: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενασχόλησής της με την πολιτική – «Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανεξάρτητους και άφθαρτους ανθρώπους»

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ενασχόλησής της με την πολιτική σκηνή της χώρας, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA.

Το δυστύχημα των Τεμπών εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές συζητήσεις και η κα Καρυστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview, για την εφημερίδα Political, καταγράφει ποσοστό 25%, με τους ερωτηθέντες να δηλώνουν ότι θα την ψήφιζαν ως επικεφαλής κόμματος.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, δείχνει ουσιαστικά ότι η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα ’ρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα-πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό, και θα μπουν μπροστά», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε η ίδια να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, απάντησε: «Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά – και το δήλωσα, ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Αλλά κι εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη».

Τέλος, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια πολιτική πρωτοβουλία ακόμη κι αν δεν ήταν επικεφαλής, η κα Καρυστιανού τόνισε: «Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον έβγαινε κάτι τέτοιο, και ήταν απόλυτα συμβατό με αυτά που θέλω και τις σκέψεις μου, εννοείται».

