ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

«Αφού η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστάτησε σε όλους τους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και αφού πλήρωσε από τη ληστεία σε βάρος του λαού ένα σκασμό λεφτά για εξοπλισμούς, στο όνομα δήθεν της “άμυνας της χώρας” και της “υπεροχής έναντι της Τουρκίας”, τώρα Τραμπ και Ερντογάν συζητούν για νέα εξοπλιστικά προγράμματα», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και τα παζάρια για τα εξοπλιστικά προγράμματα».

«Για άλλη μια φορά το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς», καταλήγει.

