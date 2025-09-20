Δήμος Αθηναίων για πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Oφείλεται στους δυνατούς ανέμους» – Πού αλλού σημειώθηκαν παρόμοια περιστατικά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δήμος Αθηναίων για πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Oφείλεται στους δυνατούς ανέμους» – Πού αλλού σημειώθηκαν παρόμοια περιστατικά

Σε δυνατούς ανέμους και σε ριπές μεγάλης ταχύτητας αποδίδει ο Δήμος Αθηναίων την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δήμος Αθηναίων για Βασιλίσσης Όλγας: «Τρία Υπουργεία υπερασπίζονται τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών»

Η δημοτική αρχή αναφέρει, επίσης, ότι παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

  • να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,
  • να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί όσοι πίνουν μπίρα και όσοι είχαν πρόσφατα ερωτική επαφή είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια – Τι αποκαλύπτουν οι επ...

Λίπος στο συκώτι: Η τροφή που μπορεί να το μειώσει κατά 50% σε λίγους μήνες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

«Φρενίτιδα» για τις χρυσές λίρες: Οι Έλληνες αγόρασαν 33.000 μέσα στο πρώτο 6μηνο – Η μία κοστίζει όσο ένας μισθός

Η Microsoft μετατρέπει τα άδεια κτίρια της Foxconn στο «ισχυρότερο» κέντρο AI δεδομένων στον κόσμο

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πράγματα για τον εαυτό σας που μάλλον δεν γνωρίζατε
περισσότερα
15:16 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Πετράλωνα: Αρχίζει η δίκη των «10» για τους βιασμούς των δύο αδελφών – «Τα παιδιά είναι φειδωλά στις ελπίδες τους»

Αναβίωσε χθες (19/09) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, η πολύκροτη υπόθεση των Πετρα...
14:47 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε οπαδική επίθεση σε 16χρονο – Συλλήψεις, βαριές κατηγορίες και κατασχέσεις όπλων και αρχαιοτήτων

Εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο, που συνέβη τον Αύγουστο από ομάδα ατόμων σε βάρος 1...
14:19 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος 57χρονο και τον σκότωσε – Νόμιζε ότι ήταν αγριογούρουνο

Μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου στη Γορτυνί...
13:41 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Θέμης Σοφός: Υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – «Χρειάζεται μαχητική και αδιαπραγμάτευτη δράση»

Την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διεκδικεί ο Θέμης Σοφός, όπως αναφέρει σε μακροσκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος