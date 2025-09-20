Γερμανία: Eπικρίνει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ – «Μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή»

Enikos Newsroom

Media

Γερμανία: Eπικρίνει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ – «Μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή»
Φωτογραφία: Reuters

Ο υπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας επέκρινε σήμερα τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών χωρών για μποϊκοτάζ του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, εφόσον συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ.

Η Ρωσία κοντράρει την Eurovision: Αναβιώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού Intervision

«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλεισθεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σ’ αυτή τη θεμελιώδη ιδέα και πως μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Βόλφραμ Βάιμερ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός και η οποία είχε ήδη εκφράσει, την Πέμπτη, τη λύπη της για τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν αντιπρόσωπο στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, εφόσον επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει σ’ αυτόν.

Eurovision 2026: Η Ισπανία θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό τραγουδιού, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ενός μποϊκοτάζ. Έχουν περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο για να αποφασίσουν.

«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο συντηρητικός υπουργός.

Eurovision 2026: Και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό εάν συμμετέχει το Ισραήλ

«Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού», συνέχισε.

Στην πραγματικότητα, η Eurovision γίνεται συχνά θέατρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Η Ρωσία αποκλείσθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Η Λευκορωσία είχε αποκλεισθεί ένα χρόνο νωρίτερα μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης της για την εξόντωση έξι εκατομμυρίων εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί όσοι πίνουν μπίρα και όσοι είχαν πρόσφατα ερωτική επαφή είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια – Τι αποκαλύπτουν οι επ...

Λίπος στο συκώτι: Η τροφή που μπορεί να το μειώσει κατά 50% σε λίγους μήνες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

«Φρενίτιδα» για τις χρυσές λίρες: Οι Έλληνες αγόρασαν 33.000 μέσα στο πρώτο 6μηνο – Η μία κοστίζει όσο ένας μισθός

Η Microsoft μετατρέπει τα άδεια κτίρια της Foxconn στο «ισχυρότερο» κέντρο AI δεδομένων στον κόσμο

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα διαλέξετε αποκαλύπτει πράγματα για τον εαυτό σας που μάλλον δεν γνωρίζατε
περισσότερα
14:28 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η φιλόδοξη Πολυξένη και το κόστος των ονείρων της

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ...
14:03 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (21/9/2025)

Με τίτλο: «Ερντογάν σε… νευρική κρίση. Μετά τη Chevron», κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή, η Realne...
12:09 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (19/9): Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη

Οι μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (19/9) για τις εκπομπές της πρωινής ζώνης. Δείτε...
11:36 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Porto Leone: Τι θα δούμε στα πρώτα δυο επεισόδια

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος