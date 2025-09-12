Eurovision 2026: Και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό εάν συμμετέχει το Ισραήλ

Enikos Newsroom

Media

Eurovision

Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026, αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση λόγω της κλίμακας των δεινών της Γάζας, ανακοίνωσε το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο AvroTros.

Χθες, το ιρλανδικό RTE ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «είναι ηθικά αδικαιολόγητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στην Γάζα».

Οι τελευταίοι διαγωνισμοί της Eurovision επισκιάσθηκαν από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το δίκτυο AvroTros ανακοίνωσε ότι στην απόφασή του να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026 έλαβε επίσης υπ’ όψιν τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Γάζα .

Η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες ότι κατανοεί «τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή».

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ

