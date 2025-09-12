Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τις μηνύσεις στην οικογένειά του – «Θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία…»

Μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής (12/9) ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής μάλιστα, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στα δικαστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καλλιτέχνης εξέφρασε την πρόθεσή του να ασχοληθεί με το θέμα των ακούσιων νοσηλειών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στις δηλώσεις του ανέφερε ότι: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μηνύσω τους εμπλεκόμενους για τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση, στο να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους».